Neuer Trainer soll Stabilität ins Spiel bringen

Plus Warum Florian Späth beim A-Klassisten SV Wörleschwang aufgehört hat und wer sein Nachfolger ist.

Beim SV Wörleschwang hat es einen Trainerwechsel gegeben. Florian Späth hat seinen Posten schon vor dem Heimspiel gegen den TSV Ellgau (1:3) zur Verfügung gestellt. "Er hat uns schon am Anfang der Saison mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen aufhören möchte", erklärt SVW-Abteilungsleiter Robert Ostermayer. Er wollte uns aber noch so lange helfen, bis ein geeigneter Kandidat gefunden ist." Späth hatten den SV Wörleschwang in der Corona-Saison 2019/21 übernommen und als Spielertrainer zwischen den Pfosten in die Kreisklasse geführt. Dort musste man nach einem Jahr wieder absteigen. In dieser Saison lief es bisher noch nicht rund. Erst sechs Punkte stehen aus sieben Spielen zu Buche.

Hatte am Sonntag noch Co-Trainer Hubert Hegele die Betreuung der Mannschaft übernommen, so konnte bereits am Dienstagabend im Traiining der Nachfolger von Späth vorgestellt werden. Es handelt sich um Dominik Beutel (46), der bis zuletzt als Co-Trainer und Coach der zweiten Mannschaften beim CSC Batzenhofen-Hirblingen aktiv war. "Mit ihm haben wir einen erfahren Trainer in unsere Reihen geholt, der uns helfen wird, in einer schwierigen Situation Stabilität zu gewinnen", sagt Ostermayer.. Beutel war in seiner aktiven Zeit unter anderem beim SSV Anhausen und TSV Dinkelscherben am Ball. Erste Trainererfahrungen hat er beim TSV Diedorf gesammelt. (oli)

