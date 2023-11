Fußball

14:25 Uhr

Party gabs nur vor und nach dem Derby

Plus Zwischen Kesselfleisch-Essen und Geburtstagsfeier rettet der SSV Neumünster einen hauchdünnen Derbysieg gegen den SV Grün-Weiß Baiershofen in Ziel.

Ob es am nasskalten Regenwetter, am vormittäglichen Kesselfleischessen im Sportheim oder an den Vorbereitungen für Pascal Schrodis Party zum 30. Geburtstag lag, ist nicht zu klären. Fakt ist, dass sich das mit Spannung erwartete Altenmünsterer Ortsderby der Fußball-Kreisklasse West 2 zwischen dem SSV Neumünster-Unterschöneberg und dem SV Grün-Weiß Baiershofen zunächst auf einem schwachen Niveau. bewegte. Auch im bisherigen Saisonverlauf hinken beidem Mannschaften och etwas den Erwartungen hinterher.

Neumünster fand zunächst besser in die Partie und hatte bereits nach elf Minuten eine erste gute Tormöglichkeit, doch Franz Behmer scheiterte an Benjamin Seidel im Baiershofer Kasten. Zwei Minuten später markierte Torjäger Fabian Schrodi dann aber die Führung für Neumünster/Unterschöneberg, als er nach einem Zuspiel von Stefan Kirchberger ungehindert zum 1:0 einschießen konnte. In der 25. Minute musste der starke Benjamin Seidel wieder gegen Fabian Schrodi klären und konnte sein Team so im Spiel halten. Die beste Möglichkeit für die Gäste vergab Jonas Fritz zehn Minuten später, als er aus guter Position seinen Schuss zu hoch ansetzte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

