Platzverweis bringt SC Altenmünster aus dem Gleis

Ausgerechnet die für die beiden Urlauber Sebastian Kaifer und Ivan Brekola beim SC Altenmünster nachgerückten Manfred Glenk und Hrvoje Bevanda anvacierten bei der 0:3-Niederlage in Günzburg zu den Pechvögeln bei den Gästen. Glenks unnötig verursachter Elfmeter nach 13 Minuten im Laufduell gegen Maximilian Lamatsch war für die zuletzt viermal siegreichen Zusamtaler ein erster kleiner Schock. Der Gefoulte selbst verwandelte zur 1:0-Führung. Wenig später musste Glenk verletzungsbedingt frühzeitig ausgewechselt werden. Teamkollege Dino Tuksar hatte nach 29 Minuten nach einem energischen Vorstoß von Simon Seiter eigentlich das sichere 1:1 auf dem Fuß, doch mit einer Glanzparade lenkte Günzburgs Keeper Matthias Möhnle den Ball zur Ecke ab. Sechs Minuten vor dem Wechsel der zweite Tiefschlag für Altenmünster. Nachdem sich die Laufwege von Hrvoje Bevanda und Günzburgs Philipp Fuchs ohne Ball kreuzten und beide Spieler zu Boden gingen, meldete der Linienrichter den Vorgang bei Referee Sebastian Fleschhut, der daraufhin Bevanda die Rote Karte zeigte. Dieser soll beim Laufduell seinen Gegenspieler am Hals getroffen haben.

