24.06.2024

Von Dauerbrennern, Ballermännern und Doppel-Rotsündern

Plus In der Bilanz von 16 Kreisklassisten taucht nur ein einziger Spieler auf, der in allen Partien keine einzige Minute gefehlt hat. Eine Mannschaft hat im Saisonverlauf insgesamt 40 Spieler eingesetzt.

Von Oliver Reiser

Nach der Bezirksliga und der Kreisliga ist nun die Bilanz der 16 Kreisklassisten aus dem nordwestlichen Augsburger Land an der Reihe. Hier gibt es einen Spieler, der keine einzige Sekunde verpasst hat, und einen, der gleich zweimal die Rote Karte sah. Für einen Aufsteiger gab es die Note eins mit Stern.

SSV Margertshausen

Punkte/Tore 40 Punkte aus 23 Spielen (das letzte ist wegen Hochwasser ausgefallen), 43:40 Tore = Platz 5 in der Kreisklasse Süd.

Höchster Sieg 5:1 gegen SV Hurlach , 4:0 gegen FSV Inningen .

Höchste Niederlagen 0:5 gegen SV Schwabegg .

Die meisten Spiele Bozhidar Georgiev und Nathan Emanuel Karrer haben alle 22 Spiele mitgemacht, Georgiev dabei keine einzige Sekunde verpasst.

Die meisten Tore Marco Koschany (10) und Daniel Hafner (9).

Böse Buben Dominik Holl und Nathan Emanuel Karrer sahen jeweils Gelb-Rot.

Zuschauer 97 im Durchschnitt – ebenfalls Rang fünf.

Fazit Kurzzeitig durfte der SSV nach der Winterpause am Relegationsplatz schnuppern. Doch letztendlich war man nicht konstant genug.

Note 3

SV Grün-Weiß Baiershofen

Punkte/Tore 33 Punkte und 56:56 Tore reichten nur zu Platz zehn in der Kreisklasse West 2.

Höchster Sieg 8:0 gegen Ziertheim , 7:0 gegen SG Bächingen .

Höchste Niederlagen 1:10 gegen den TSV Burgau , 0:7 beim TSV Wasserburg.

Die meisten Spiele Martin Wiedemann , Christopher Rößle und Sebastian Liepert haben alle 26 Spiele bestritten.

Die meisten Tore Kurzzeit-Spielertrainer Dominik Bröll hat in nur elf Spielen zwölf Tore erzielt. Es folgen Sebastian Liepert (8), Florian Weidner und Gabriel Streil (je 7).

Böse Buben Lediglich Andreas Haid sah eine Rote Karte.

Zuschauer Mit einem Schnitt von 169 sind die Grün-Weißen Zuschauerkrösus der Liga.

Fazit Mal krachte es vorne, mal krachte es hinten. Von Schützenfest zu Schützenfest taumelte der SVB trotz Trainerwechsel auf Platz zehn ins Ziel.

Note 4

SSV Neumünster/Unterschöneberg

Punkte/Tore 50 Punkte und 57:27 Tore reichten für den SSV am Ende nur für Platz vier in der Kreisklasse West 2.

Höchster Sieg 7:0 gegen SV Ziertheim .

Höchste Niederlagen 1:3 beim SV Villenbach und gegen den TSV Burgau .

Die meisten Spiele Pascal und Fabian Schrodi absolvierten alle 26 Partien. Steffen Kränzle und Stefan Kirchberger waren 25-mal am Ball.

Die meisten Tore Fabian Schrodi traf 14-mal. Christian Wink erzielte 10 Treffer.

Böse Buben Lediglich Daniel Kränzle sah eine Gelb-Rote Karte.

Zuschauer Im Schnitt kamen 144 Zuschauende. Das bedeutet Rang zwei in der Kreisklasse West 2.

Fazit Nach einem Fehlstart mit zwei Niederlagen und nur fünf Punkten aus den ersten sechs Spielen stabilierte man sich und mischte am Ende sogar um den Relegationsplatz mit.

Note 3

SV Ehingen/Ortlfingen

Punkte/Tore 62 Punkte und 71:28 Tore bedeuteten die Meisterschaft in der Kreisklasse Nord 2. Dabei wurden auswärts elf von zwölf Spielen gewonnen.

Höchster Sieg 6:1 im Spitzenspiel gegen den SV Donaumünster .

Höchste Niederlagen 2:4 und 0:2 gegen SV Kicklingen .

Die meisten Spiele Robin Schmidbaur war in allen 26 Spielen am Ball. Tobias Dennerlöhr, Simon Leser , Marco Aust , Tobias Meitinger und Christian Birthelmer je 25-mal.

Die meisten Tore Simon Leser (19) und Reinhold Armbrust (17) waren die absoluten Goalgetter.

Böse Buben Fabian Stettberger sah zweimal Rot. Gelb-Rot gab es für Simon Leser , Robin Schmidbaur und Reinhold Armbrust .

Zuschauer Mit einem Schnitt von 129 belegt man Rang 4.

Fazit Die Meisterschaft und das Halbfinale im Toto-Pokal des Kreises Donau – das sind Highlights einer sensationellen Saison, mit denen nicht unbedingt zu rechnen war. Trotz der frühen Bekanntgabe des Wechsels von Spielertrainer Reinhold Armbrust zum TSV Meitingen II kam die Mannschaft nicht aus dem Gleis.

Note 1 mit *

SpVgg Auerbach-Streitheim

Punkte/Tore 60 Punkte und 59:19 Tore garantierten die Meisterschaft in der Kreisklasse Nordwest.

Höchster Sieg 4:0 gegen FC Emersacker , TSV Täfertingen und FC Langweid .

Höchste Niederlagen 0:2 gegen SC Biberbach .

Die meisten Spiele Kapitän Georg Weser , Thomas Hemm und Michael Wenni waren in allen 23 Partien dabei. Michael Furnier, Samet Kurt und Philipp Hildensperger haben je 22 Spiele absolviert.

Die meisten Tore Samet Kurt (9), Michael Furnier und Simon Huber (je 8).

Böse Buben David Schönenberg sah die Rote Karte, Samet Kurt zehnmal die Gelbe.

Zuschauer 102 (5.).

Fazit Spiele werden im Angriff gewonnen, Meisterschaften in der Abwehr. Bei der SpVgg hat sich das wieder einmal bestätigt. Im Endspurt hat man sich gegenüber dem TSV Leitershofen durchgesetzt.

Note 1

TSV Leitershofen

Punkte/Tore Mit 58 Zählern und 67:22 Toren lief der TSV auf Platz zwei der Kreisklasse Nordwest ein.

Höchster Sieg 8:1 gegen FC Emersacker .

Höchste Niederlagen 0:1 beim SVC Bierbach, 2:3 beim TSV Ustersbach .

Die meisten Spiele Felix Zimmermann , Nico Gruber und Florian Salomon waren jeweils 22-mal im Einsatz.

Die meisten Tore Fabian Zimmermann (9) vor Benedikt Gerstmeier (7) und Dennis Kügle (6).

Böse Buben Bayram Gocevic und Simon Spicker sahen jeweils die Rote Karte.

Zuschauer 92 (7.).

Fazit 20 Spiele blieb der TSV ohne Niederlage, dann setzte es die einzigen zwei Pleiten in Folge und die SpVgg Auerbach zog noch vorbei. In der Relegation scheiterte der Vizemeister der Kreisklasse Nordwest am FC Gerolsbach nach Verlängerung und Elfmeterschießen. Ein bitteres Ende einer grandiosen Saison.

Note 2+

SC Biberbach

Punkte/Tore 49 Punkte bei 66:32 Toren bedeuteten Platz drei für den Aufsteiger in der Kreisklasse Nordwest.

Höchster Sieg 6:0 beim FC Emersacker .

Höchste Niederlagen 1:5 beim TSV Leitershofen .

Die meisten Spiele Fabian Meisinger , Lukas Huber und Tristan Radoki liefen jeweils in 23 Spielen auf.

Die meisten Tore Sebastian Sinninger (18) und Lukas Huber (13) zeichneten für den Großteil der SCB-Treffer verantwortlich.

Böse Buben Andre Ebert sah Rot.

Zuschauer 113 (3.)

Fazit Als Aufsteiger spielte der SCB lange um den Aufstieg mit. Erst im Endspurt ging den Schwarz-Gelben die Puste aus.

Note 2

SV Gablingen

Punkte/Tore 48 Punkten reichten für Platz vier. Mit 77 Treffern hat der SVG die meisten Tore in der Kreisklasse Nordwest erzielt, dabei 41 Gegentreffer kassiert.

Höchster Sieg 6:0 gegen den FC Emersacker .

Höchste Niederlagen 0:5 gegen den TSV Täfertingen .

Die meisten Spiele Torhüter Björn reich hat 23 Spiele absolviert, Elias Schmid , Maximilian Krainik, Stefan Schnurrer und Marco Baur jeweils 22.

Die meisten Tore Stefan Schnurrer (29) und Maximilian Krainik (18) zählten zu den Top-Torjägern der Kreisklasse Nordwest.

Böse Buben Felix Ruf, Elias Schmid und Manual Straub mussten mit der Ampelkarte runter.

Zuschauer Mit verschiedenen Aktionen wurden im Schnitt 124 Besucher angelockt (2.).

Fazit Insgesamt eine gute Saison im zweiten Kreisklassen-Jahr. Wäre da nicht der eine oder andere Aussetzer gewesen.

Note 2-

TSV Ustersbach

Punkte/Tore 44 Punkte und 58:45 Tore bedeuteten Platz fünf.

Höchster Sieg 5:0 gegen VfR Foret.

Höchste Niederlagen 0:4 beim SV Gablingen .

Die meisten Spiele Dennis Biber hat alle 24 Spiele mitgemacht, Dominik Mairhörmann, Tobias Eschey und Mehmet Sentürk waren jeweils 23-mal im Einsatz.

Die meisten Tore Mit 22 Treffern wurde Dennis Biber Torschützenkönig der Kreisklasse Nordwest. Mehmet Sentürk erzielte zehn Tore.

Böse Buben Gleich zweimal musste Diamant Hoti mit der Gelb-Roten vorzeitig vom Platz.

Zuschauer 112 (4.).

Fazit Der „Umsiedler“ aus der Kreisklasse Süd, der zudem einen personellen Umbruch hinter sich hatte, fand sich im Nordwesten bestens zurecht und spielte eine solide Saison.

Note 3+

VfR Foret

Punkte/Tore 32 Punkte, 45:47 Tore, Platz 6.

Höchster Sieg 4.

Höchste Niederlagen 1.

Die meisten Spiele Spielertrainer Gökhan Seckin hat alle 23 Spiele mitgemacht. Es folgen Melih Arslan (21) und Emre Ulu (20).

Die meisten Tore Yunus Temizyürek (10) vor Emre Ulu (9).

Böse Buben Rot gab es für Ayhan Kara-Idirs . Mehmet . Er kassierte zweimal Gelb-Rot. Außerdem sahen Melih Arslan und Fatih Özkan die Ampelkarte .

Zuschauer 90 (8.).

Fazit Eine relativ unspektakuläre Saison ohne größere Ausschläge nach oben oder unten endete gerade noch in der oberen Tabellenhälfte.

Note 3-

TSV Täfertingen

Punkte/Tore Mit 32 Punkten und 47:47 Toren belegte der TSV Rang sieben.

Höchster Sieg 5:0 beim SV Gablingen .

Höchste Niederlagen 0:5 gegen SV Gablingen .

Die meisten Spiele Davood Eshaghzaei und Dennis Tusch haben je 22 Spiele absolviert.

Die meisten Tore Davood Eshaghzaei (11), Victor Matca und Baris Kus (je 5).

Böse Buben Die einzige Gelb-Rote Karte sah Vasile Catalin Isaila .

Zuschauer 64 im Schnitt – nur Schlusslicht Bärenkeller hatte weniger (60).

Fazit Nachdem der Klassenerhalt gesichert war, verabschiedete man sich mit einem Punkt aus den letzten vier Spielen aus einer insgesamt mageren Saison.

Note 4

SV Thierhaupten

Punkte/Tore 27 Punkte und 44:46 Tore bedeuteten Platz acht.

Höchster Sieg 8:3 gegen den VfR Foret.

Höchste Niederlagen 0:5 beim VfR Foret.

Die meisten Spiele Simon Wolf war in allen 24 Spielen dabei. Florian Kunz und Dominik Nürnberger absolvierten 23 Partien. Insgesamt wurden 33 Spieler eingesetzt.

Die meisten Tore Florian Kunz und Lukas Falk erzielten jeweils zehn Treffer, Dominik Bröll folgt mit sieben Toren aus zehn Spielen.

Böse Buben Magnus Herb und Georg Mayr sahen die Ampelkarte .

Zuschauer Mit 139 Zuschauern im Schnitt belegt der SVT Rang eins in der Zuschauergunst der Kreisklasse Nordwest.

Fazit Der SVT blieb weit unter seinen Erwartungen. Lange Zeit schwebte man sogar in Abstiegsgefahr. Auch ein Trainerwechsel ( Stefan Ullmann löste Dominik Bröll ab) brachte nicht den gewünschten Aufschwung.

Note 4

FC Langweid

Punkte/Tore 26 Punkte brachten den Lila-Weißen bei 33:55 Toren den neunten Platz ein.

Höchster Sieg 5:0 beim FC Emersacker .

Höchste Niederlagen 0:6 gegen den VfR Foret.

Die meisten Spiele Daniel Lutz und Patrick Reilich absolvierten je 20 Partien. Insgesamt 34 Kicker kamen zum Einsatz.

Die meisten Tore Christoph Werner (11), Patrick Reilich (7).

Böse Buben Stefan Rausch und Robin Feltl durften nach der Ampelkarte zum Duschen.

Zuschauer 75 (9.).

Fazit Nach dem Trainerwechsel ( Christoph Werner übernahm für Christian Ullmann ) kam der damals auf Rang vier stehende FCL nie mehr richtig in Tritt.

Note 4-

TSV Dinkelscherben II

Punkte/Tore Mit 22 Punkten und 26:51 Toren lief die Bezirksliga-Reserve auf dem zehnten Platz ein.

Höchster Sieg 3:0 gegen FC Emersacker .

Höchste Niederlagen 0:9 gegen den SV Gablingen .

Die meisten Spiele Julian Kraus (22), Martin Hauser (21), Elias Seibold (20) und Ronny Alex (19) absolvierten die meisten Einsätze von insgesamt 40 eingesetzten Spielern.

Die meisten Tore Elias Seibold (10).

Böse Buben Armin Seibold sah die Rote Karte, Maximilian Fuchs und Ronny Alex mussten mit Gelb-Rot runter.

Zuschauer 67 (11.).

Fazit Mit einem Kraftakt zog sich der Aufsteiger im Endspurt noch am eigenen Schopf aus dem Abstiegssumpf.

Note 4+

FC Emersacker

Punkte/Tore 21 Punkte und 31:72 Tore bedeuteten Rang elf.

Höchster Sieg 4:1 gegen SV Bärenkeller.

Höchste Niederlagen 1:8 beim TSV Leitershofen , 0:6 gegen den SC Biberbach und beim SV Gablingen

Die meisten Spiele Oliver Pelikan , Dieter Cho und Wolfgang Kraus waren in allen 24 Spielen dabei.

Die meisten Tore Peter Schußmann (5).

Böse Buben Andreas Nerdinger sah Rot, Matthias Zirngibl Gelb-Rot.

Zuschauer 72 (10).

Fazit Erst im letzten Spiel sicherte sich der FCE , der in einer enttäuschenden Saison etliche derbe Niederlagen hinnehmen musste, den Klassenerhalt.

Note 5

TSV Steppach

Punkte/Tore Mit 19 Punkten und 30:50 Toren musste der TSV als Vorletzter in die Relegation.

Höchster Sieg 3:0 beim SV Bärenkeller.

Höchste Niederlagen 1:4 beim SC Biberbach , 2:5 beim TSV Ustersbach .

Die meisten Spiele Sebastian Deeg (22), Christian Pöllmann (21), Daniel Kraft (20).

Die meisten Tore Felix Simon (7).

Böse Buben Rot gab es für Tim Mayr , Gelb-Rot sah Christian Pöllmann . Elf Gelbe Karten sah Sebastian Deeg .

Zuschauer 94 (6).

Fazit Trotz eines Endspurts mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen reichte es nur für die Relegation. Da reichte es gegen den SV Straß dann nicht.

Note 5

