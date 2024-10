Schiedsrichter: Immer mehr Frauen in der Männerdomäne

„Jedes Spiel ist eine neue Herausforderung, man weiß nie, was passiert“, antwortet Lena Krämling auf die Frage, was ihr als Schiedsrichterin besonders viel Freude macht. Die 27-Jährige ist seit 10 Jahren Schiedsrichterin und pfeift mittlerweile in der Landesliga der Männer und Spiele der zweiten Frauen-Bundesliga. Sie ist eine von nur 22 Schiedsrichterinnen im Kreis Augsburg. Dem stehen 597 Kollegen gegenüber, wie Stefan Sommer, Obmann der Schiedsrichtervereinigung (SRV) Augsburg mitteilt.

