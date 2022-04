Schlusslicht Aystetten ergreift den letzten Strohhalm

Plus Weil der Ball durch Freund und Feind hindurch den Weg ins Tor findet, wahrt der SV Cosmos Aystetten die letzte Chancen auf den Klassenerhalt.

Mit einem 1:0-Sieg im Kellerduell beim SC Olching wahrte Schlusslicht SV Comos Aystetten seine minimalen Chancen auf den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest.