Fußball

00:02 Uhr

Spektakuläre Treffer entscheiden das Derby

Plus Aufsteiger SV Ottmarshausen sorgt in der Kreisliga Augsburg weiter für Furore und besiegt TSV Neusäß im Stadtderby mit 2:0.

Von Bernd Reiser

Der Aufsteiger SV Ottmarshausen sorgt in der Kreisliga Augsurg weiter für Furore. Die Truppe von Trainer Oliver Haberkorn besiegte am Freitagabend den Lokalrivalen TSV Neusäß im Stadtderby mit 2:0. In einer über weite Strecken sehr unspektakulären Partie setzten sich die Gastgeber gegen einen technisch überlegenen Gegner mit zwei spektakulären und sehenswerten Treffern durch.

