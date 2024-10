Spitzenreiter bleibt weiter ungeschlagen

Der TSV Leitershofen bleibt auch nach dem zwölften Spieltag der Kreisklasse Nordwest ungeschlagen. Im Spitzenspiel verteidigten die Almkicker die Tabellenführung mit einem 1:1 gegen den TSV Neusäß. Während der TSV Ustersbach mit einem 3:1-Sieg beim neuen Schlusslicht VfR Foret Rang zwei behauptete, fiel die SG Thierhaupten/Baar nach dem 2:2 gegen den SV Erlingen weiter zurück. Mit einem Punktgewinn (4:4 in Gablingen) konnte der TSV Dinkelscherben II die Rote Laterne abgeben.

TSV Leitershofen – TSV Neusäß 1:1 (0:1). Das Gipfeltreffen auf der Alm war schwer umkämpft. Marcel Jukic brachte den Kreisliga-Absteiger in der 28. Minute in Führung. Für den Ausgleich zum 1:1 sorgte Niklas Dewitz (55.). Somit bleibt der TSV Leitershofen weiterhin ungeschlagen. - Zuschauer: 100. (AZ)

SG Thierhaupten/Baar - SV Erlingen 2:2 (1:1). Zwei weitere Punkte hat die SG Thierhaupten/Baar durch dieses Unentschieden gegen den Aufsteiger im Aufstiegsrennen eingebüßt. Und das, obwohl Luca Bensberg mit dem 1:0 für einen Auftakt nach Maß sorgte (19.). Christoph Wagemann (29.) und Marius Schuster (47.) drehten mit ihren Toren das Spiel zum 1:2. Nach dem Ausgleich durch Luis Tyroller (58.) reichte es für die Hausherren selbst in Überzahl (Zeitstrafe gegen Labrik Makshana/83.) nicht mehr zum Siegtreffer. - Zuschauer: 100. (AZ)

FC Langweid - TSV Gersthofen II 2:3 (1:1). In einer umkämpften Partie ging der TSV Gersthofen II in der 9. Minute durch Metus Curkoli mit 1:0 in Führung. Nach 33 Minute konnte Mario Zuljevic nach einem Torwartpatzer zum 1:1 abstauben. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Zuljevic, der die Platzherren mit 2:1 in Front brachte (48.). Doch die Gäste ließen sich nicht schocken. Tobias Wolter (55.) und Erwan Özel (58.) sorgten mit einem Doppelschlag für das 2:3.. Nachdem in der 90. Minute dem FC Langweid, durch eine angebliche Abseitsstellung der Ausgleichstreffer aberkannt wurde, blieb es beim knappen Sieg für Gersthofen. (fiem)

SV Gablingen – TSV Dinkelscherben II 4:4 (0:3). In einem spektakulären Match führte das Schlusslicht durch Treffer von Daniel Lehwalder (23.) und zweimal Benedikt Fürst (31. und 39.) zur Pause mit 0:3. Johannes Kiechl gelang es, mit einem Doppelschlag (65. und 71.) den Anschluss wieder herzustellen. Eine Zeitstrafe gegen Hannes Depner nutzte Elias Seibold zum 2:4 (74.). Gablingen stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Marco Baur traf zum 3:4 (76.), Matthias Buckow in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

TSV Täfertingen – SC Biberbach 0:3.

Tore: 0:1 Wüst (13.), 0:2 Bader (44.), 0:3 Bader (90.+3)

VfR Foret – TSV Ustersbach 1:3

Tore: 1:0 Sakarya (7.), 1:1 Marz (51.), 1:2 Hoti (62.), 1:3 Biber (90.+6)





SSV Anhausen – FC Emersacker 2:1

Tore: 0:1 Förg (36.), 1:1 Micheler (49./Foulelfmeter), 2:1 Kraus (87.). - Gelb-Rot: Pelikan (68./FC Emersacker/)

Kreisklasse Süd

SG Margertshausen/ Fischach - TSV Haunstetten II 2:4 (2:1). Die vierte Niederlage in Folge kassierte die SG. Dabei brachte Daniel Hafner die Grün-Weißen zweimal in Führung. Er erzielte das 1:0 (24.) und nach dem 1:1-Ausgleich erneut das 2:1 noch vor dem Halbzeitpfiff. Es war ein schlechtes Zeichen für die SG, dass ihr Torschütze nach der Pause verletzt ausscheiden musste. Die nunmehr überlegenen Gäste nutzten dies zum 2:2 (62.) durch Ersan Özdemir und schließlich durch zwei weitere Treffer innerhalb von vier Minuten durch Finn Martin und Felix Schreiner zum 4:2-Sieg. - Zuschauer: 110 (id)