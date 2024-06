Fußball

21.06.2024

Statt Mückenstiche will der Aufsteiger Nadelstiche setzen

Plus Landesliga-Aufsteiger SV Cosmos Aystetten kämpft beim Trainingsauftakt mit vielen winzigen Gegnern. Gegen wen man das Auftaktspiel bestreitet.

Von Oliver Reiser

Am vergangenen Samstag waren die Fußballer de SV Cosmos Aystetten beim Relegationsspiel zwischen der TSG Thannhausen und der SpVgg Lagerlechfeld noch als Ordner, Kassenpersonal oder an der Getränkeausgabe im Einsatz. „Wie ist das schön, wieder selbst auf dem Platz zustehen“, freute sich Pascal Mader, als wenige Tage später der Trainingsauftakt beim Landesliga-Aufsteiger anstand. Doch der Spaß hielt sich in Grenzen. Vor allem aus einem ganz bestimmten Grund.

Es lag nicht an Spielertrainer Patrick Wurm, dem die äußerst erfolgreich abgelaufene Saison mit der Meisterschaft in der Bezirksliga Süd und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga sowie dem Gewinn des Kreispokals noch immer anzusehen sind. Nach dem Triumph hatten ihm nämlich seine Mannschaftskameraden die Haare abgeschnitten. Ansonsten ist der 32-Jährige sehr beliebt. Das liegt auch daran, dass er ein Training macht, das der technisch versierten Truppe entspricht und in dem Ball eine große Rolle spielt. Kondition holten sich die Cosmos-Kicker in der Winter-Vorbereitung, als sie in der Halbzeitpause nicht die Kabine aufsuchten, sondern Steigerungsläufe durchführten.

