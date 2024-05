SV Cosmos Aystetten holt den ersten Titel der Saison

Mit seinem ersten Ballkontakt entscheidet Raphael Marksteiner das Kreisfinale im Toto-Pokal. Jetzt hofft man auf einen zugkräftigen Gegner.

In der Mannschaftskasse des SV Cosmos Aystetten wird es klingeln. Nicht nurwegen der 1.000 Euro, die man für den Sieg im Totopokal auf Kreisebene bekommen hatte. In den meisten Strafenkatalogen ist nämlich verankert, dass der Genuß von Alkohol im Trikot mit einem Obulus belegt wird. Doch nachdem Edelfan Jimmy einen Kasten Bier herbei geschleppt hatte, langten alle gerne zu. Mit einem 4:1-Sieg gegen den SV Mering haben die Cosmonauten den ersten von zwei angestrebten Titeln in dieser Saison geholt. Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Süd setzte sich im Endspiel um den Totopokal des Kreises Augsburg gegen den SV Mering durch und machte den ersten Schroitt zum Double. 451 Zuschauende sahen ein flottes Spiel der beiden Ligarivalen, die sich vor wenigen Tagen im Punktspiel noch 1:1 getrennt hatten.

Ein Bierchen in Ehren gönnten sich die Kicker des SV Cosmos Aystetten nach dem Sieg im Totopokal-Finale im Kreis Augsburg. Foto: Oliver Reiser

"Es war das erwartete Spiel, hitzig und von Zweikämpfen geprägt. Man hat gemerkt, dass Aystetten gegen Mering immer ein kleines Derby. Da hat jeder noch ein paar Prozent rausgekitzelt. Wir haben auf unser Spiel vertraut, dass wir ballsicher sind und Chancen rausspielen, die wir letztlich dann auch genützt haben. Mering hat sich versteckt und nur auf Fehler von uns gelauert", bilanzierte Spielertrainer Patrick Wurm. In der Tat: Während die Aystetter von Anfang an spielerisch nach Lösungen suchten, setzte Mering Nadelstiche mit weiten Bällen, denen meist Sebastian Kempf hiterherjagte. So auch nach einer Viertelstunde. Bei einem Konter tantzte er die Cosmos-Abwehr aus und vollstreckte eiskalt zum 1:0 (15.). Vom Anspiel weg setzte sich Maximilian Heckel über die linke Seite durch und Stefan Simonovic war nach seiner Musterflanke Mit dem Kopf vor Torhüter Alesxandros Ioannou am Ball - 1:1 (17.). Die Partie hatte jetzt so richtig Fahrt aufgenommen, es gab Chancen hüben wie drüben. Die besten hatten Massimo Pegoraro, der aus kürzester Distanz vergab (23.), und Marcel Burda, dessen Gewaltschuss Ioannou über die Latte lenkte (33.).

1.000 Euro Siegprämie gab es für den SV Cosmos Aystetten. Foto: Oliver Reiser

Auch zu Beginn von Durchgang wurde der SV Cosmos von einem Konter überrascht. Torhüter Daniel Mrozek bewahrte seine Mannschaft gegen Sebastian Kempf vor einem erneuten Rückstand (49.). Da im das angrifssspiel zu zäh war, plante Spielertrainer Patrick Wurm einen Doppelwechsel. Und während sich die beiden Spiele draußen bereit machten, schlug Torjäger Stefan Simonovic ein weiteres Mal zu. Im Strafraum setzte er sich im Zweikampf durch und netzte zum 1:2 ein (57.). Trotzdem wurde der Wechsel vollzogen. Und damit nicht genug: Nur zwei Minuten später sorgte der eingewechselte Raphael Marksteiner mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. "Es war mein erster Ballkontakt", freute sich der lange Schlacks. Welch ein Luxus, wer solche Wechsel vollziehen kann.

Auch Vorsitzender Thomas Pflüger bejubelte den Pokalsieg des SV Cosmos Aystetten. Foto: Oliver Reiser

Der SV Mering steckte nicht auf. Ganz im Gegenteil: Nach dem Rückstand versteckten sich die Platzherren plötzlich nicht mehr. Die Cosmonauten hatten alle Mühe, sich den wütenden Angriffen zu erwehren. Doch Sebastian Kempf blieb bei einem Konter in der 67. Minute an Daniel Mrotzek hängen. In der Nachspielzeit konterten dann auch die Aystetter. Dabei wurde Filip Marjanovic abgeräumt, als er aufs leer Tor schießen wollte. Den fälligen Freistoß zirkelte Raphael Marksteiner mit ganz feinen Füßchen zum 4:1-Endstand ins Netz (90.+2). Da spielte es auch keine Rolle mehr, dass Patrick Wurm nach einem Gerangel noch eine Zeitstrafe aufgebrummt bekam. Der erste Titel war unter Dach und Fach. "Wir sind super glücklich, dass wir Pokalsieger sind, freuen uns, dass wir jetzt endlich mal ein Heimspiel haben und hoffen auf ein gutes Los", sagte Patrick wurm, während Vorsitzender Thomas Pflüger die Spieler herzte. Wunschgegner wäre der TSV 1860 München. Dafür würde man sogar in ein größeres Stadiuon umziehen, weil das eigene Sportfeld dafür zu klein erscheint. "Am liebsten nach Gersthofen", so Abteilungsleiter Thomas Paschek.