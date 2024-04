SV Gessertshausen präsentiert neuen Trainer

Wer beim A-Klassisten SV Gessertshausen der Nachfolger von Christoph Wagemann wird.

Nach dem Abgang des Trainerduos aus Christoph Wagemann (zum SV Erlingen) und Ferdinand Ströhl (zum TSV Pfersee) hat der Süd-A-Klassist SV Gessertshausen einen Nachfolger auf der Trainerposition gefunden.



Mit Andreas Schobel übernimmt ein weiterer junger Spielertrainer zur neuen Saison das Kommando beim SVG. Damit geht man in Gessertshausen den Weg weiter, jungen Trainern eine Chance zu geben, um sich zu beweisen. Der 28-Jährige ist derzeit noch als kickender Coach beim TSV Rehling (Kreisklasse Aichach) tätig. Er stammt von der SpVgg Deuringen und sammelte erste Trainererfahrungen im Jugendbereich der SG Inningen. Als Co-Trainer steht ihm mit dem bisherigen Teammanager Dominik Hefele (40) künftig ein absolutes "SVG-Urgestein" zur Seite, das den Verein und die Liga kennt wie kein Zweiter.

Für die zweite Mannschaft werden auch in Zukunft Roland Vogel und Marcel Obermeier verantwortlich sein. Seit der Meldung der zweiten Mannschaft in der aufstiegsberechtigten B-Klasse ist man beim SVG mit der allgemeinen Entwicklung absolut zufrieden. Mit Torwarttrainer Holger Niederwieser wird die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt.

"Wir sind absolut glücklich darüber mit Andreas Schobel und Dominik Hefele so schnell eine gute Lösung für die Nachfolge auf der Trainerposition gefunden zu haben. Wir sind uns bei Andi sicher, dass er hervorragend zum Verein passt und zusammen mit Dominik und dem restlichen Trainerteam erfolgreich am Erreichen unserer Ziele arbeiten wird", heißt es in einer Pressemitteilung der Abteilungsleitung. "Dennoch möchten wir es nicht versäumen, uns bei Christoph Wagemann und Ferdinand Ströhl für die hervorragende Zusammenarbeit in den letzten Jahren zu bedanken", so die Abteilungsleiter Stefan Gastel und Christoph Knöpfle.