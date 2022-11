SV Ottmarshausen sorgt für Paukenschlag

Plus Aufsteiger SV Ottmarshausen besiegt zum Rückrundenauftakt den Tabellenführer.

Welch ein Paukenschlag! Mit Effektivität und Siegeswillen bezwang der SV Ottmarshausen in der Kreisliga Augsburg den Tabellenführer SpVgg Langerringen mit 3:2. Bis es aber soweit war, vergingen nervenaufreibende Spielminuten für die Fans.