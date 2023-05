Täfertinger Spieler sorgt für Abbruch

Plus Nachdem ihm ein Spieler die Rote Karte aus der Hand geschlagen hat, beendet der Schiedsrichter die Partie VfR Foret - TSV Täfertingen.

Nicht zu Ende gespielt wurde die Nachholpartie der Fußball-Kreisklasse Nordwest zwischen dem VfR Foret und dem TSV Täfertingen. Eine Viertelstunde vor Schluss brach Schiedsrichter Patrick Huber (SV Ziertheim-Dattenhausen) die Partie beim Stand von 2:2 ab nachdem ihm ein Spieler des TSV Täfertingen die Rote Karte aus der Hand geschlagen hatte.

"Es war bis zu diesem Zeitpunkt alles im grünen Bereich", berichtet Forets Vorsitzender Ayhan Korkmaz. Der VfR war bereits in der 7. Minute durch Dilaver Cayoglu in Führung gegangen, ehe die Gäste durch Treffer von Vasile Isaila (52.) und ein Eigentor von Melih Arslan (61.) den Spieß umdrehen konnten. Mit seinem zweiten Tor sorgte der 54-jährige (!) Cayoglu für den 2:2-Ausgleich (67.).