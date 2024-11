Teilzeit-Torjäger sorgt für die Entscheidung

Wohl dem, der einen Torjäger von Schlage eines Fabian Bühler in seinen Reihen hat. Lange Zeit tat sich der TSV Gersthofen im Bezirksliga-Heimspiel gegen den Tabellenzehnten TSV Ziemetshausen sehr schwer. Erst in der Schlussphase sorgte der eingewechselte Goalgetter der Schwarz-Gelben, dass die Schützlinge im Spielertrainer Michael Panknin mit einem 3:1-Sieg den Kontakt zu Spitzenreiter TSV Hollenbach wahren konnten.

Für Fabian Bühler galt an diesem nasskalten Abend: Er kam, sah und traf. „Ich musste länger arbeiten“, erklärte der 20-Jährige, warum er erst in der 56. Minute für Robin Widmann eingewechselt wurde. Der hatte bereits in der 9. Minute die größte Chance der Hausherren. Nach einer Kombination über Manuel Lippe und Michael Panknin konnte er gerade noch geblockt werden. Besser machten es die Gäste: Mit einem doppeltem Doppelpass degradierten Alexander Schuster und Tarik Music die Gersthofer Hintermannschaft zu Statisten und Music versenkte das Leder frei vor dem Kasten zum 0:1 (20.). Das war zu diesem Zeitpunkt nicht einmal unverdient, denn die zähen Ziemetshauser, die mit der Empfehlung von vier Spielen ohne Niederlage angereist waren, gewannen fast jeden Zweikampf, während sich die Lechstädter an der massierten Abwehr der Gäste die Zähne ausbissen und kaum Zugriff auf das Spiel bekamen. Zudem verpasste Admir Omerbegovic den Ausgleich, als er nach einem Aufbaufehler des TSV Ziemetshausen das Spielgerät in den Nachthimmel jagte (43.).

Mehr Schwung kam in das Spiel der Hausherren erst, als John Hasangjekaj und Fabian Bühler ins Spiel kamen und Admir Omerbegovic nach schönem Steckpass von Kerem Bakar das 1:1 erzielt hatte (64.). Dann kam der Auftritt von Fabian Bühler. In seiner ersten Aktion schoss er noch vorbei, ein Fallrückzieher missglückte. Doch nach einer Flanke von Hasangjekaj legte sich Bühler dann quer in die Luft und donnerte den Ball zum 2:1 ins Netz (85.). Der 20. Saisontreffer des 20-Jährigen war allein das Eintrittsgeld wert. Treffer Nummer 21 folgte in der siebten Minute der Nachspielzeit. Nach einem Befreiungsschlag roch Bühler den Braten, lupfte den Ball über Torhüter Marius Würstle, um dann noch zwei Verteidiger zu narren und zum 3:1 einzuschießen. Der Teilzeit-Torjäger hatte das Spiel entschieden, weil Schiedsrichter Marco Häring gar nicht mehr anspielen ließ. „Wir haben uns lange schwergetan, weil Ziemetshausen gut gestanden ist. Aber wir sind geduldig geblieben, haben unsere Chancen genutzt und deshalb den Sieg verdient“, bilanzierte Michael Panknin.

TSV Gersthofen: Bojic - Pasli, Muminovic, Vogel - Lippe (52. Hasangjekaj), Ruppenstein, Panknin Bakar (92. Khongdy), Meilinger - Omerbegovic (95. Stoykovski), Widmann (56. Bühler).

TSV Ziemetshausen: Würstle - Hillenbrand, Bettighofer, Greiner (84. Schieferle), Schwarz - Leitenmaier, Fendt (56. Miller), Schuster, Glogger (78. Weber) - Riederle, Music.

Tore: 0:1 Music (20.), 1:1 Omerbegovic (65.), 2:1 Bühler (83.), 3:1 Bühler (90.+7). - Schiedsrichter: Häring (Erkheim) - Zuschauer: 100.