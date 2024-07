Torfluten in den Testspielen

Für die Bezirksligisten stand am Wochenende bereits die Generalprobe an. Dabei konnte nur der TSV Meitingen (5:0 gegen den Kissinger SC) gewinnen. Der FC Horgau (3:3 gegen den TSV Zusmarshausen) und der TSV Dinkelscherben (1:1 gegen den FC Bad Wörishofen) mussten sich mit Unentschieden begnügen. Wahre Torfluten gab es in den Testspielen des VfR Foret, der Spvgg Auerbach und des TSV Herbertshofen.

