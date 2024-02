Fußball

Trainingsauftakt ohne Trainer beim TSV Gersthofen

Plus Nachdem zuletzt die Yavuz-Brüder vor die Tür gesetzt wurden, geht das Beben beim Bezirksligisten TSV Gersthofen weiter. Was die Beteiligten zum Rücktritt des Duos Sebastian Hoffmann/Andreas Jenik sagen.

Von Oliver Reiser

Eigentlich hätte der TSV Gersthofen am 1. Februar mit der Vorbereitung auf die Restsaison in der Bezirksliga Nord beginnen sollen. Doch am Donnerstagabend standen die Fußballer plötzlich ohne Trainer da. Sebastian Hoffmann und Andreas Jenik sind kurz zuvor mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Auslöser des Bebens in der Abenstein-Arena, das nun seinen nächsten Höhepunkt erreicht hat, sei die Tatsache gewesen, dass die neue Abteilungsleitung die Gebrüder Okan und Oktay Yavuz vor die Tür gesetzt hat.

Viele Dinge haben sich aufgestaut

„Wir mussten gewisse Schritte machen. In den letzten Jahren sind viele Dinge vorgefallen, die sich aufgestaut haben“, begründet der neue Abteilungsleiter Rico Kornisch die Vertragsauflösung mit den Yavuz-Brüdern, die keine spontane Bauchentscheidung gewesen sei. „Wir haben das plausibel erklärt. So, wie das jetzt abgelaufen ist, wollten wir das natürlich nicht“, räumt er ein, dass der Zeitpunkt der Trennung nicht optimal war. Aber: „Warum sollen immer die Spieler das Heft des Handelns in der Hand haben?“

