Fußball

08:30 Uhr

TSV Gersthofen erlebt im Kellerduell eine herbe Pleite

Plus Schon zur Pause war die Blamage für den TSV Gersthofen beim SV Mering perfekt. Das rettende Ufer rückt immer weiter aus der Reichweite.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Bereits zur Pause verließen die ersten treuen Fans den Ort des Geschehens. Im Kellerduell der Landesliga Südwest lag der TSV Gersthofen zu diesem Zeitpunkt im Friedberger Landkreisstadion gegen den SV Mering mit 0:4 zurück. Am Ende sollte das Ergebnis aussehen, wie das Wetter: Düster und für die Jahreszeit viel zu kalt. Das Osterfest war den Lechstädtern mit der 2:6-Packung am Ende ordentlich versaut. Das rettende Ufer rückt nach dieser Pleite immer weiter außer Reichweite, die Relegation um den Klassenerhalt scheint jetzt so gut wie besiegelt.

Schiedsrichter Stefan Treiber scheint es anzuzeigen: Mit dem TSV Gersthofen geht es abwärts. Foto: Oliver Reiser

Viel Einsatz und rustikale Fouls

Dabei begannen die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann mit viel Elan, pressten hoch und zeigten, dass sie sich durchaus viel vorgenommen hatten. Das ganze Konzept wurde jedoch in der 14. Minute über den Haufen geworfen, als der kickende Co-Trainer Michael Hildmann einen Fehlpass produzierte, der Torhüter Nico Hopfenzitz zu einem Foul an Endrit Ahmeti zwang. Den fälligen Elfmeter verwandelte Burhan Bytyqi zum 1:0. "Kopf hoch!", munterte Hildmann die seinen auf, die gleich im Gegenzug einen Angriff über Nico Baumeister starteten. Der wurde jedoch abgedrängt, so dass Julian Baumann abwehren konnte (16.). Der Friedberger Schlussmann war auch in der 22. Minute zur Stelle und entschärfte einen Freistoß von Okan Yavuz, nachdem Rudi Kines Versuch zuvr mit der Hand abgewehrt worden war. Auf dieses doppelte Großchance folgte der eiskalte Konter. Manuel Utz konnte mutterseelenallein zum 2:0 abschließen (23.). "Jetzt erst recht!", diese Aufforderung nahm nur Jermaine Meilinger ernst, der nach einem rüdem Einsteigen gegen Gabriel Ögünc Glück hatte, nur Gelb zu sehen. Überhaupt war das mit viel Einsatz und harten Zweikämpfen geführte Spiel reich an rustikalen Fouls.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen