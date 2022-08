TSV Gersthofen im Derby chancenlos

Plus Warum der TSV Gersthofen das erste Landesliga-Landkreisderby seit fast einem Jahrzehnt gegen den TSV Schwabmünchen deutlich verliert.

Das wird eine schwere Saison. Darüber waren sich die Anhänger des TSV Gersthofen nach der 0:3-Heimniederlage im Landesliga-Landkreisderby gegen den TSV Schwabmünchen einig. Nicht allein das Ergebnis, sondern insbesondere der relativ emotionslose Auftritt in den ersten 45 Minuten gibt ihnen Anlass zur Sorge.