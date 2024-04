TSV Gersthofen kommt schwer auf Betriebstemperatur

Der 3:0-Sieg einer Verlegenheitself des TSV Gersthofen gegen das Schlusslicht SV Holzkirchen hängt lange am seidenen Faden.

Trainer Thomas Holzapfel hatte gerade einen weiteren Tobsuchtsanfall hinter sich, als Fabian Bühler endlich eine seiner vielen Torchancen nutzte und zum 2:0 vollendete. Das war die Vorentscheidung zu Gunsten des TSV Gersthofen in einem Spiel gegen das Schlusslicht SV Holzkirchen, das zu diesem Zeitpunkt drauf und dran war, den Ausgleich zu erzielen. Am Ende hieß es zwar 3:0, doch so wirklich zufrieden war Holzapfel nicht, weil seine Verlegenheitself bei kühlen Temperaturen und eisigem Wind nie so richtig auf Betriebstemperatur kam. "In der zweiten Halbzeit hätten wir das Spiel besser kontrollieren müssen", beklagte er satte Personaprobleme.

In der Tat: Neben einigen verletzten und abwesenden Akteuren, waren über Nacht zwei Spieler krank im Bett geblieben, beim Aufwärmen musste auch noch Jermaine Meilinger passen. So fehlten insgesamt neun Stammkicker. "Wir mussten komplett umbauen, manche haben auch auf Positionen gespielt, die sie vorher noch nie bekleidet haben", so der Trainer. Das machte sich natürlich im Zusammenspiel bemerkbar. Und so konnte der Tabellenletzte von Anfang mitspielen. Gersthofens Torhüter Mihael Potnar musste sich bei einem Distanzschuss (16.) und einem Freistoß (39.) von Armin Rau zweimal mächtig strecken. Bei einem Zweikampf zwischen Christian Vogel und Philipp Buser entschied Schiedsrichter Florian Kleemann vom VfL Treuchtlingen überraschend auf Stürmerfoul anstatt Elfmeter (25.). Besser machten es die Hausherren: Eine schöne Flanke von Jan Hasangjekaj köpfte Robin Widmann in der 31. Minute zum 1:0-Pausenstand in die Maschen.

Eine erste "Hundertprozentige" hatte Fabian Bühler in der 10. Minute vergeben, als die Lechstädter noch mehr vom Spiel hatten. Die nächste Chance ließ er unmittelbar nach dem Seitenwechsel liegen. Dann übernahm das Schlusslicht mehr und mehr die Initiative, spürte, dass hier vielleicht etwas zu holen sein könnte. Mit Glück und Geschick verhinderten der starke Potnar und seine Vorderleute dreimal den durchaus möglichen Ausgleich (51. , 61. und 72.), während auf der Gegenseite Bühler zweimal an Holzkirchens Torhüter Marcel Randi scheiterte (63. und 69.), der dann verletzt ausscheiden musste. In der 77. Minute war es endlich soweit: Bühler lief seinem Gegenspieler davon und vollendete zum entscheidenden 2:0. Weitere Treffer verpassten Aivin Emini, der seinen eigen Mitspieler anschoss (82.), und Manuel Rosner, der am Holzkirchener Torwart-Stellvertreter scheiterte (90.+3), ehe Keram Baker in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Querpass von Bühler zum 3:0-Endstand einschoss. So war das Ergebnis wenigstens noch standesgemäß., wenn schon nicht glanzvoll

TSV Gersthofen: Potnar - Balder (67. Bakar), Kunalic, Vogel, Rosner - Pasli, Omerbegovic, Emini - Bühler, Widmann (90.+1 Martire), Hasangjekaj.

Tore: 1:0 (30.) Widmann, 2:0 Bühler (77.), 3:0 Bakar (90.+5). - Schiedsrichter: Florian Kleemann (VfL Treuchtlingen). - Zuschauer: 50.