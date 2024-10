TSV Gersthofen spielt erstmals zu Null

Mit einem 4:0-Sieg gegen den SC Griesbeckerzell hat der TSV Gersthofen zumindest für eine Nacht in der Fußball-Bezirksliga zu Spitzenreiter TSV Hollenbach aufgeschlossen. Das deutliche Ergebnis sieht spektakulärer aus, als es das Spiel war.

„Die erste Halbzeit war nicht berauschend“, musste Spielertrainer Michael Panknin nach dem Schlusspfiff einräumen. Vielleicht wollte der Ball deshalb nach wenigen Minuten schon nicht mehr mitspielen. Ihm ging schlicht und ergreifend die Luft aus. „Griesbeckerzell hat es aber auch sehr gut gemacht und geschickt den Ball laufen lassen“, analysierte Panknin. In der Tat: Bei guten Chancen setzten Nico Ertl (18.), Manuel Schweizer (30.), Burak Koz (33.) und Björn Wohlrab (54.) das Leder nur knapp am Tor vorbei. Den schönsten Gersthofer Angriff über den frisch gebackenen Vater Admir Omerbegovic und Jermaine Meilinger stocherte Robin Widmann zum 1:0 ins Netz (21.). Bisher war der TSV Gersthofen in der zweiten Halbzeit immer abgefallen, diesmal legten die Schwarz-Gelben zu. Als Aiwin Emini in der 59. Minute per Kopf das 2:0 markierte, war nur noch die Heimmannschaft am Drücker. Mit einem weiteren Kopfballtreffer legte der nach einer Ecke am langen Pfosten allein gelassene Jermaine Meilinger das 3:0 nach (66.). Nachdem sich Torhüter Matthias Wengenmayr bei einem Weitschuss von Ertl auszeichnen konnte (73.), lieferten Dino Rekanovic und Aivin Emini unmittelbar vor dem Schlusspfiff den 120 Zuschauern noch ein Schmankerl. Nach dreifachem Doppelpass schoss Emini zum 4:0-Endstand ein.. Der TSV Gersthofen war zu diesem Zeitpunkt in Überzahl, weil Tobias Wiesmüller die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (82.).

„Die zweite Halbzeit war jetzt auch nicht überragend, aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und vor allem gut verteidigt und in der Defensive nichts mehr zugelassen“, freute sich Panknin, dass die Seinen erstmals in dieser Saison zu Null gespielt hatten.

TSV Gersthofen: Wengenmayr - Vogel (87. Pasli), Muminovic, Kunalic - Meilinger(87. Khongdy), Ruppenstein, Panknin, Omerbegovic (60. Rekanovic), Hasangjekaj (28. Bakar) - Widmann (81. Stoykovski), Emini.

Tore: 1:0 Widmann (21.), 2:0 Emini (59., 3:0 Meilinger (66.), 4:0 Emini (90.+1). - Schiedsrichter: Steffen Brenner. - Zuschauer: 120. Gelb-Rot: Wiesmüller (82./Griesbeckerzell).