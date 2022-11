TSV Gersthofen stürzt weiter ab

Plus Eine diskutable Gelb-Rote Karte war die Schlüsselszene im Kellerderby zwischen dem TSV Gersthofen und dem TSV Hollenbach.

Das wird ein ungemütlicher Winter für den TSV Gersthofen. Die Lechstädter verloren am Freitagabend das Kellerderby der Fußball-Landesliga Südwest vor gegen den TSV Hollenbach mit 0:1. Da half auch die Unterstützung durch rund 100 Nachwuchskicker aus der Jugendabteilung des TSV nichts. Sie schwenkten zwar eifrig die gelb-schwarzen Fähnchen, was die Gelb-Schwarzen auf dem Rasen aber nicht beflügeln konnte. Nachdem die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann aus den letzten acht Spielen nur einen einzigen Zähler ergattert haben, sind sie nach dieser Niederlage nur noch vier Punkten vom einzigen Abstiegsplatz entfernt.