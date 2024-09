TSV Herbertshofen dominiert im Meitinger Derby

Vor 200 Zuschauern besiegte der TSV Herbertshofen im Meitinger Marktgemeindederby der A-Klasse Nordwest den TSV Meitingen II mit 5:0. Spitzenreiter SG Lützelburg/Achsheim fertigte die SpVgg Auerbach II mit 8:0 ab. Die SpVgg Deuringen übernahm mit einem 4:0-Erfolg gegen den TSV Täfertingen II die Spitze in der A-Klasse West.

A-Klasse Nord-West

SSV Anhausen II - SG Adelsried/Welden II 0:3 (0:2). Die SG Adelsried/Welden II kam zu einem verdienten Auswärtssieg. Für die Gäste trafen Laurin Völlmerk (28. Und 39.) sowie Holger Weißenböck (55.). (AZ).

FC Horgau II – VfL Westendorf 0:1 (0:1). Zum Mann des Tages avancierte Alexander Reiser, der in der 18. Minute das goldene Tor zum 1:0-Erfolg des VfL Westendorf erzielte. (AZ)

SG TSV Lützelburg/SV Achsheim - SpVgg Auerbach-Streitheim II 8:0 (2:0). Christian Bestele platzierte einen unhaltbaren 20-Meter-Schuss zum 1:0 nach 16 Minuten, Christoph Bichler erhöhte auf 2:0 (36.). Nach dem Seitenwechsel wurde es noch einseitiger. Alexander Knotek (51.), Michael Hertle (56. und 85.), Nils Heißerer (62.), Christoph Bichler (77.) und ein zwischenzeitliches Eigentor zum 5:0 (60.) bedeuteten den Endstand zum 8:0. - Zuschauer: 55. (bph)

TSV Ellgau – CSC Batzenhofen 1:3 (1:1). Der CSC konnte sich am Ende in einem lange offenen Spiel durchsetzen. Leon Schuster brachte den CSC mit 1:0 in Führung. Diese egalisierte Christian Stuhlmüller per Freistoß (41.). Als sich alle schon auf ein 1:1-Remis eingestellt hatten, war es Lukas Brem, der in der Schlussphase per Doppelpack (82. und 86.) den Gästen doch noch drei Zähler bescherte. (AZ)

TSV Herbertshofen – TSV Meitingen II 5:0 (2:0). Zu einem hochverdienten 5:0-Derbysieg kam der TSV Herbertshofen gegen die Meitinger „Zweite“. Torschützen für die Schwarz-Roten waren Christopher Frensch, Luca Kreisel, Fareed Lawal und Florian Asam. Hinzu kam ein Eigentor der Gäste. (AZ)

TSV Zusmarshausen II – SV Wörleschwang 2:2 (1:1). Im Lokalderby stand am Ende ein hart umkämpftes Unentschieden. Angelo Palotta brachte den SVW in der 12. Minute mit einem Distanzschuss in Führung, die Simon Jaskolka nach 20 Minuten ausglich. Die Partie blieb rasant und erneut Palotta gelang die Führung für die Gäste (49.). Der Zusser Keeper Bonifiglio musste mehrmals Kopf und Kragen riskieren und war bei einem verschossenen Foulelfmeter mit Fortuna im Bunde. So gelang Kapitän Eric Elze bei einem der wenigen Chancen in der 79. Minute tatsächlich noch der viel umjubelte Ausgleichstreffer. (nff)

A-Klasse West

TSG Hochzoll II – TSG Stadtbergen 1:3 (1:1). Patryk Barda brachte die Hausherren nach 24 Minuten Führung. Danach kam die TSG Stadbergen immer besser ins Spiel, glich noch vor der Pause durch Nicolas Klingauf aus (42.) und drehte im zweiten Durchgang mit den Treffern von Zek Selman (52.) und Daniel Kügle (87.) die Partie komplett. (AZ).

SV Hammerschmiede II – TSV Steppach 2:2 (1:2). Ein leistungsgerechtes Unentschieden. Hannes Huber (14. und 83.) markierte beide Heimelf-Tore. Für Steppach trafen Felix Simon (34.) und Andreas Heinrich (38.). (AZ)

TSV Leitershofen II – SpVgg Westheim II 2:4 (1:0). Eine 2:0-Führung durch Tore von Tobias Kraus (20.) und Ben Hänel (52.) verspielte der TSV Leitershofen II. Oliver Haberkorn (62.). Thomas Hanselka (65.), Stefan Egger (89.) und Benjamin Walter (90.) drehten die Partie zugunsten Westheims Reserve. (AZ).

SV Ottmarshausen II – TSV Firnhaberau II 3:2 (3:2). Der Heimelf gelang ein Traumstart durch das 1:0 von Elias Tiedeken in der ersten Minute. Dadurch beflügelt machte der SVO II weiter Druck. Emmanuele Dellaira (Elfmeter) gelang jedoch zunächst der Ausgleich (11.), bevor David Spieß zum 2:1 traf. Das 2:2 durch Dirk Nieke (26.) kam nicht ganz überraschend. Dieser wirkte als Weckruf für die Hausherren. Das 3:2 von Andreas Egger durch einen Heber über den Torwart unterstrich die wiedererlangte Dominanz (34.). Die zweite Halbzeit verlief torlos. (uma)

SpVgg Deuringen – TSV Täfertingen II 4:0 (2:0). Die SpVgg bestimmte von Anfang an das Spiel. Es dauerte jedoch bis zur 28. Minute, ehe Marco Karnstedt nach schöner Vorarbeit von Michael Reiter das 1:0 erzielte. Das gleiche Duo war auch für das 2:0 zuständig (37.). In der zweiten Halbzeit dominierte die SpVgg nach Belieben und Vincent Anthuber legte per Kopf das 3:0 nach (57). Den Schlusspunkt setzte Spielertrainer Roland Andorfer mit einem herrlichen Freistoßtor zum 4:0-Endstand (62.). (ms-)

Hainhofener SV – DJK Lechhausen II 2:1 (1:0). Hainhofens Ümit Yilmaz (32. und 69.) avancierte mit seinen beiden Toren zum Mann des Tages. Fabian Rappelhofer markierte das zwischenzeitliche 1:1 (57.) (AZ).

A-Klasse-Süd

SV Gessertshausen – SSV Bobingen 6:0 (4:0). Zu keiner Sekunde ließ der SVG den Gästen eine Chance. Georg Zimmermann (10. und 17.), Moritz Kugelmann (32.), Valentin Maurer (49.) und Johannes Micheler (83.) trafen für den SVG. Das halbe Dutzend komplettierte ein Eigentor der Gäste. (svg)

SG Fischach/Margertshausen II- FC Königsbrunn II 1:9 (0:6). Aufgrund einer desolaten Leistung verlor die Staudenelf gegen einen stark auftretenden FC Königsbrunn II verdient mit 1:9. Von Beginn an war ein Klassenunterschied zu erkennen, die Gäste waren in allen Belangen überlegen. Auch zwei Platzverweise änderte kaum etwas an der Überlegenheit. Fischach kam lediglich zum Ehrentreffer durch Elias Hahn. (Doms)