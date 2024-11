TSV Herbertshofen überwintert an der Tabellenspitze

Bei frühlingshaften Temperaturen wittert der TSV Herbertshofen weiter Morgenluft und darf nun über drei Monate lang vom Aufstieg träumen. Der Tabellenführer der A-Klasse Nordwest verabschiedete sich im Nachholspiel gegen den SV Bonstetten mit einem 3:1-Sieg in die Winterpause.

Der Klassenprimus gab dabei vom Start weg den Ton an und schon mit der ersten nennenswerten Möglichkeit in der 12. Minute gelang Nachwuchs-Torjäger Luca Kreisel der Führungstreffer. Das Team von Michael Kreutmayr musste sich in der Hintermannschaft erst noch sortieren, da klingelte es schon wieder. Nach einem Doppelpass mit Fareed Lawal konnte Luca Kreisel mit dem 2:0 einen Doppelpack schnüren. In der 25. Minute konnte der starke Bonstetter Torhüter Michael Müller einen Distanzschuss von Julian Göddert gerade noch an den Pfosten lenken. Doch wer jetzt gedacht hatte, dass sich die Gäste abschlachten lassen, sah sich im Irrtum. Bonstetten stand jetzt sicherer und ließ kaum noch Angriffe der Hausherren zu.

Beide Teams setzten auf lange Bälle in die Spitze und eben solch ein Zuspiel brachte den Anschlußtreffer für den SV Bonstetten, als Vasile Adragai aus abseitsverdächtiger Position zum 2:1 verkürzen konnte. Der Gast war zu diesem Zeitpunkt das bessere Team und hatte sich das Tor verdient.

Nach der Pause agierten beide Teams wieder mit langen Bällen, die aber meistens keinen Abnehmer fanden. In der 64. Minute sorgte dann der eingewechselte Florian Asam mit einem Kunstschuss für die Vorentscheidung. Vom Strafraumeck gelang ihm aus der Drehung ein Sonntagsschuss in den Winkel. Nach dem 3:1 ließ der Widerstand der Gäste dann aber nach und der TSV Herbertshofen kam zu zahlreichen Großchancen. In der 70. Minute wollte der Ball nach einer Doppelchance durch Florian Asam und Luca Kreisel nicht über die Linie.

Bonstettens Torhüter Michael Müller, der auch bei den Bezirksoberliga-Handballern der SG 1871 Augsurg/Gersthofen zwischen den Pfosten steht, verhinderte gegen Florian Asam und Luca Kreisel weitere Gegentreffer. In der 90. Minute krönte er seine starke Leistung mit einem Reflex gegen einen Kopfball von Florian Asam und sorgte dafür, dass der Herbertshofer Sieg nicht höher ausfiel.

TSV Herbertshofen: Gump; Metzger, Hietmann, Bernklau, Kreisel, Raab, Hillenbrand, Göddert, Frensch, Lawal, Richter (Asam, Gmoser, Hoffmann, Barisic).

SV Bonstetten: Müller; Vögele, Negrut, Kor Ahmad, Deil, Adragai R., Adragai V., Surrer, Nastac, Toth, Nurestani (Heyduck).

Tore: 1:0 Kreisel (12.), 2:0 Kreisel (17.), 2:1 Adragai V. (41.), 3:1 Asam (64.).- Schiedsrichter: Schaudig (Ederheim).- Zuschauer: 100.

Stimmen zum Spiel

Markus Nowak (Trainer TSV Herbertshofen): „Ich bin absolut happy! Die Jungs haben es sehr gut gemacht und gegen einen starken Gegner verdient gewonnen. Jetzt genießen wir erst mal die Winterpause und dann sehen wir, was in der Rückrunde noch alles möglich ist. Wir machen uns keinen Druck.

Michael Kreutmayr (Trainer SV Bonstetten): Nach den beiden frühen Gegentreffern hat meine Mannschaft Charakter gezeigt und einen großen Fight geliefert. Bei solch einem Gegner kann man auch schnell mal abgeschossen werden, aber wir haben uns nicht aufgegeben und angesichts der Personallage eine ordentliche Leistung abgeliefert.