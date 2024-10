TSV Neusäß dominiert im Verfolgerduell

Obwohl der TSV Leitershofen beim SSV Anhausen nur zu einem 1:1 kam, konnte er die Tabellenspitze der Kreisklasse Nordwest verteidigen, weil Verfolger TSV Ustersbach gegen den FC Emersacker über ein 2:2 nicht hinauskam. Für einen Paukenschlag hat der TSV Neusäß gesorgt, der im Spitzenspiel die SG Thierhaupten/Baar mit 5:1 aus dem Lohwaldstadion schoss.

SC Biberbach – FC Langweid 2:1 (0:0). Der SCB war erfahrener und hatte das Spiel weitestgehend im Griff, tat sich aber schwer mit dem letzten Ball. Somit gab es Chancen, die teils nicht genutzt oder nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild, bis Sebastian Sinniger nach einer Ecke zum 1:0 traf. Langweid machte nun mehr und kam auch zum 1:1 Ausgleich durch Maximilian Sauer (56.). Anschließend übernahm aber der SCB und Lukas Huber traf zum 2:1. - Zuschauer: 150. (siw-)

TSV Ustersbach - FC Emersacker 2:2 (2:2). Die Gäste gingen durch ein Eigentor in Führung (12.), doch Dennis Biber glich fast postwendend aus (18.). Einen Abwehrfehler der Heimelf nutze Peter Schußmann sehenswert zur erneuten Gästeführung (23.). Was folgte, war ein wahrer Sturmlauf der Gelb-Blauen. Doch nur Dennis Biber konnte den überragenden Kevin Maier im Gästetor kurz vor der Pause einmal aus abseitsverdächtiger Position überwinden. Im der zweiten Hälfte verflachte die faire Partie etwas. Unnötigerweise rückte der Schiedsrichter in den Mittelpunkt. Zwei Gelb-Rote Karten für die Ustersbacher Benzanech und Ahmed waren mindestens sehr konsequent. Die Aberkennung des vermeintlichen Siegtreffers durch Simon Marz kurz vor Schluss war dagegen inakzeptabel. - Zuschauer: 85. (BiLa)

SV Erlingen – TSV Täfertingen 3:2 (1:0). Nach diesem Sieg konnte der SV Erlingen entspannt sein Herbstfest feiern. Jan Blochum hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht (10.). Jonas Klopstein verpasste den Ausgleich, als er mit einem Foulelfmeter an SVE-Keeper Michael Kratzer scheiterte (35.). Auch Christoph Wagemann scheiterte vom Punkt an Ante Titlic, traf aber im Nachschuss zum 2:1 (77.). Bei dieser Aktion hatte Tobias Kössele eine Zeitstrafe erhalten, die Fabian Wolf mit dem 3:0 bestrafte (79.). Täfertingen kam erst in der Schlussphase durch zwei Treffer von Julien Jaremkow (83. und 90.+2) auf 3:2 heran. Dann konnten die Korken knallen. - Zuschauer: 70.

TSV Dinkelscherben II – VfR Foret 2:0 (2:0). Im Kellerduell konnte sich die TSV-Reserve behaupten, jedoch nicht die Rote Laterne abgeben. Elias Seibold (36.) und Dominik Mayrock (44./Foulelfmeter) erzielten die Treffer.



TSV Neusäß – SG Thierhaupten/SV Baar 5:1 (2:1). Im Spitzenspiel setzte sich der TSV Neusäß deutlich durch. Giteh Landing traf dreimal für den Kreisliga-Absteiger. Tore: 1:0 Landing (19.), 2:0 Landing (30.), 2:1 Gulden (44. Foulelfmeter), 3:1 Bayo (57.), 4:1 Bilogrevic (71. Foulelfmeter), 5:1 Landing (86.)

SSV Anhausen – TSV Leitershofen 2:2

Tore: 0:1 Schmid (10.), 1:1 Lackner (11.), 1:2 Wieland (24. Foulelfmeter), 2:2 Micheler (59.)



TSV Gersthofen II – SV Gablingen 3:1

Tore: 1:0 Curkoli (26.), 2:0 Curkoli (36. Foulelfmeter), 3:1 Mouhamadou (81.). - Gelb-Rot: Özcan (85./TSV Gersthofen II/)

Kreisklasse West 2

SSV Neumünster-U`schöneberg – SG Bächingen / Medlingen 6:0 (2:0).

Tore: 1:0 Jaumann (7.), 2:0 Jaumann (23.), 3:0 Scherer (54.), 4:0 Müller (71.), 5:0 F. Schrodi (79.), 6:0 Jaumann (88.). - Zuschauer: 90.



SV Kicklingen-Fristingen – SV Grün-Weiß Baiershofen 2:2

Tore: 1:0 Meier (21.), 1:1 P. Wiedemann (38.), 1:2 P. Wiedemann (59.), 2:2 Jung (89.). - Zuschauer: 150