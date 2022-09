TSV Neusäß trennt sich vom Trainer

Plus Robert Walch verlässt die Kommandobrücke. Über die Hintergründe hüllt man sich in Schweigen

Von den letzten fünf Spielen hat der TSV Neusäß vier gewonnen und einmal Unentschieden gespielt. Mit 16 Punkten aus acht Spielen steht man auf Platz vier der Fußball-Kreisliga Augsburg. Da kommt die Meldung überraschend. "Wir haben uns von Trainer Robert Walch getrennt", teilt der neue Abteilungsleiter Jörg Scherer mit und schiebt sofort hinterher: "Im gegenseitigen Einvernehmen." Diese Formulierung wird gerne genommen, wenn andere Gründe hinter einem Trainerwechsel stecken. Doch darüber hüllt man sich in Schweigen.