TSV Ustersbach feiert Last-Minute-Sieg im Derby

Ein Kopfballtreffer von Stefan Kraus sichert dem TSV Ustersbach späte drei Punkte im Derby beim TSV Fischach.

Nach einer 1:2-Heimniederlage im Derby gegen den TSV Ustersbach steckt der TSV Fischach ganz tief im Tabellenkeller der Kreisklasse Süd fest. Doppelt ärgerlich, dass Sieg durch einen aus Fischacher Sicht unberechtigten Elfmeter und einen Last-Minute-Kopfballtreffer von Stefan Kraus zustande kam.

Zu Beginn spielte sich die Partie fast 20 Minuten in der Hälfte der Gastgeber ab. Ustersbach war spielbestimmend, ohne jedoch für große Gefahr im Fischacher Strafraum zu sorgen. Mehr als einige harmlose Abschlüsse sprangen für die Gäste nicht heraus und oft machte man sich das Leben mit Abspielfehlern selbst schwer. Die beste Möglichkeit zur Führung hatte dabei Philipp Habla in der (7.), sein Schuss konnte aber von der Fischacher Hintermannschaft ohne Probleme geklärt werden.

Dann nahmen die Hausherren endlich auch an der Partie teil und kamen durch Matthias Dreßen in der 19. Minute zu einer guten Kontermöglichkeit. Sein Versuch verfehlte aber das lange Eck deutlich. Nach 28 Minuten konnte sich dann Fischachs Keeper Fabian Herzberger zum ersten Mal auszeichnen, als er einen Flachschuss von Elias Mairhörmann zur Ecke klären musste. Auch sein Pendant auf der Gegenseite, Dominik Mairhörmann, konnte kurz darauf sein Können unter Beweis stellen, als er eine Chance von Florian Gattinger zunichte machen konnte. Kurz vor dem Pausenpfiff zielte Samuel Amann aus guter Position dann auch deutlich über den Fischacher Kasten, so dass man torlos in die Kabinen ging.

Der TSV Fischach kam nach der Pause immer besser ins Spiel und machte jetzt richtig Druck auf das Tor des Gegners. Patrick Hiljanen scheiterte zunächst in der 55. Minute mit einem Distanzschuss an Dominik Mairhörmann, in der 64. Minute war aber auch dieser machtlos, als Matthias Dreßen die Gastgeber mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern in Führung brachte.

Die Begegnung wurde durch den Treffer aber nicht besser, im Gegenteil, beide Mannschaften sorgten mit vielen Fouls und Fehlpässen dafür, dass kein echter Spielfluss zustande kam. So musste ein Strafstoß für den nächsten Aufreger sorgen. Der eingewechselte Sebastian Schmid ging in der 83. Minute im Strafraum zu Boden und der Unparteiische zeigte sehr zum Ärger der Gastgeber unmissverständlich auf den Punkt. Den clever herausgeholten Elfmeter verwandelte Dennis Biber zum nicht unverdienten Ausgleich.

Nachdem man sich eigentlich schon mit einem Unentschieden abgefunden zu haben schien, hatten die Gäste aber noch ein As im Ärmel. Nach einem Freistoß hatte sich Stefan Kraus von seinem Gegenspieler abgesetzt und konnte völlig freistehend per Kopf den späten Siegtreffer erzielen. Die Fischacher Zuschauer hatten den Torschützen dabei im Abseits gesehen.

TSV Fischach: Herzberger; Kugelmann, Micheler, Uilacan, Schenzinger, Fischer, Repasky, Hiljanen, Dreßen, Gattinger, Mayr (Schöner, Knöpfle, Geldhauser)

TSV Ustersbach: D. Mairhörmann; B. Schmid, Bucher, E. Mairhörmann, S. Kraus, Biber, T. Habla, Amann, Marz, Eschey, P. Habla (Braun, S. Schmid, M. Kraus, Gotaut)

Tore: 1:0 Dreßen (64.), 1:1 Biber (84./Foulelfmeter), 1:2 Kraus S. (90.) - Schiedsrichter: Waizmann (Wulfertshausen). - Zuschauer: 150. - Zeitstrafe: Mayr (Fischach/83.).