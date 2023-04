TSV Zusmarshausen stellt Trainerteam frei

Überraschung beim Kreisligisten TSV Zusmarshausen. Wer künftig die Kommandos geben wird.

Überraschung! Zu Beginn der Woche wurden beim Augsburger Kreisligisten TSV Zusmarshausen Cheftrainer Herbert Wiest und der spielende Co-Trainer Christian Wink mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. Als Gründe nannte die Vereinsführung die nicht mehr zufriedenstellenden Entwicklungen der vergangenen Wochen. Die Grün-Weißen starteten mit zwei Niederlagen - wobei die Auftaktpleite gegen den FC Stätzling II Ende letzter Woche nachträglich am grünen Tisch als Sieg gewertet wurde - und einem Heimsieg gegen den TSV Göggingen ins Fußballjahr 2023. Um sportlich wieder in die Spur zu finden, sah man sich an der Zusam zu diesem vor allem auch menschlich schweren Schritt gezwungen. Herbert Wiest übernahm die Mannschaft im vergangenen Winter von Thomas Weber als Cheftrainer, Wink kam im Juli 2018 als spielender Co-Trainer an die Autobahn.

Bis zur Sommerpause soll nun der sportliche Leiter des Vereins, Reinhard Brachert das Kommando übernehmen. Auf dem Feld wird er dabei von Lukas Drechsler unterstützt werden, der als spielender Co-Trainer installiert wird. (AL)