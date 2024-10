Verfolgerduell bleibt ohne Sieger

Im Verfolgerduell der Kreisliga Augsburg gab es keinen Sieger. Der TSV Zusmarshausen und der TSV Merching trennten sich 1:1, was vor allem Spitzenreiter SpVgg Langerringen freuen dürfte.

Die Hausherren waren im ersten Durchgang dominant und verpassten die frühe Führung (5./Jaskolka). In der Folge boten sich beiden Teams Einschussgelegenheiten, doch entweder waren die Abschlüsse zu unpräzise oder Keeper Husic vereitelte (22.).

Merching kam im zweiten Durchgang aus der Deckung und erzielte durch Ryad Mohmed den Führungstreffer, vorausgegangen war allerdings ein strafwürdiger Einsatz in der Balleroberung, was entsprechende Proteste bei den Zussern hervorrief (66.).

Als der eingewechselte Paul Zeller dann im Sechzehner regelwidrig gefällt wurde, verwandelte Lukas Drechsler gewohnt sicher zum Ausgleich (86.). In der Folge boten sich beiden Teams noch Chancen auf den Siegtreffer, am Ende blieb es jedoch beim gerechten Remis in einer rassigen und sehr ansehnlichen Kreisligapartie. (nff)