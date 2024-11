Vier Platzverweise für den Cosmos Aystetten

Dieses Auswärtsspiel beim FC Ehekirchen wird man beim SV Cosmos Aysetten nicht so schnell vergessen. Nicht nur, weil der Aufsteiger nach der 1:2-Niederlage weiterhin auf dem ersten Abstiegs-Relegationsplatz festsitzt, sondern vor allem, die Truppe aus den westlichen Wäldern in den nächsten Spielen ohne Maximiian Heckel, Filip Marjanovic und Tobias Ullmann auskommen muss, die allesam die Rote Karte sahen. Einen vierten Platzverweis gab es für Pascal Mader, der die Ampelkarte sah. Trotz dieser Unterzahl waren die Cosmonauten drauf und dran, ein Unentschieden mit nach Hause zu nehmen.

Aystetten war von Anfang an voll da und drückend überlegen., konnte jedoch einmal mehr seine Chancen durch Stefan Simonovic, der allein auf den Torwart zusteerte, und Filip Marjanovic nicht nutzen. Im direkten Gegenzug brachte Forian Ettenreich einen Abschlag flach vors Tor und Maximilian Schmidt versenkte im Nachschuss zum 1:0 (9.). Nach 15 Minuten tauchte Kevin Makowski allein vor Torhüter Neumaier auf, konnte jedoch den Ball nicht an ihm vorbei bringen. Eine Tausendprozentige! Ehekirchen machte es vor. Als Edward Schäfer auf dem seifigen geläuf ausrutschte, schlenzte Ermin Alagic den Ball aus 23 Meter zum 2:0 ins Kreuzeck (29.). Nach 40 Minute flankte Tobias Ullmann von der linken Seite und der völlig freistehende. Edward Schäfer verkürzt mit einem Direktschuss auf 2:1. Bei weiteren Chancen warfen sich die Ehekirchener aufopferungsvoll dazwischen.

In der zweiten Halbzeit übernahm Aystetten die Spielkontrolle und versuchte das Ehekirchener Bollwerk zu überwinden. Ein Treffer von Pascal Mader (48.) wurde jedoch wegen Abseits aberkannt. In der 66. Minute köpfte Mader aus drei Metern den FCE-Schlussmann an. Unmittelbar daraif sah er nach seinem zweiten Foul Gelb-Rot (70.). Dann ging es Schlag auf Schlag. Nach einer Notbremse sah erst Maximilian Heckel die Rote Karte (74.), fünf Minuten später folgte ihm Filip Marjanovic, der nachgetreten hatte, mit Rot zum Duschen. Damit nicht genug: Völlig aufgelöst holte sich Tobias Ullmann die dritte Rote Karte ab. Nachdem er gefoult und von seinem Gegenspieler provoziert worden war, beleidigte er diesen.

Trotz dieser Unterzahl war Aystetten dem 2:2 näher, als Ehekirchen einem weiteren Treffer. Doch die Ehekirchener Defensive hielt bis zum Schluss durch. Erst zum Schluss ergaben sich noch Gelegenhieten. Max Seitle scheiterte einmal aus spitzen Winkel und und einmal frei vor und an Keeper Niklas Frank. Die letzte Chance im Spiel vergab Chris Hollinger. „Der Schiedsrichter hat zwar mit zweierlei Maß gemessen, aber schuld sind wir selber“, konnte es Cosmos-Pressesprecher Michael Brenner kaum fassen.

FC Ehekirchen: Neumaier, Labus, P. Schmidt, Vollnhals (38. Bottenschein), Erdal (41. Koschig), Ettenreich (64. Seitle), J. Hollinger (86. Füger), Alagic, Biermann, M. Schmidt (90.+1 Lauber), Ch. Hollinger.

SV Cosmos Aystetten: Frank, Heckel, Krug, Wurm, Ullmann, Mader, Schäfer (64. Qarri), Brummer (81. Gazdag), Marjanovic, Simonovic (64. Marksteiner), Makowski (46. Isufi).

Tore: 1:0 Schmidt (9.), 2:0 Alagic (28.), 2:1 Schäfer (39.). - Schiedsrichter: Lieber (Regensburg) - Zuschauer: 200. - Gelb-Rot: Mader (70.). - Rot: Heckel (74.), Marjanovic (79.), Ullmann (84./alle SV Cosmos Aystetten).