Landkreis Augsburg

vor 54 Min.

Das verdienen die Amateur-Fußballer im Landkreis Augsburg

Plus Laut einer fließen in den unteren Ligen jährlich eine Milliarde Euro in die Taschen der Kicker, die Hälfte davon schwarz. Die Vereine in der Region kontern diese Vorwürfe.

Von Oliver Reiser

Die kürzlich in der ARD ausgestrahlte Dokumentation „Milliardenspiel Amateurfußball – wenn das Geld im Umschlag kommt“ (weiterhin abrufbar in der ARD-Mediathek) hat für Aufsehen gesorgt. Basierend auf einer Online-Befragung unter mehr als 10.000 Amateurfußballern ermittelte ein Recherche-Team um den als Doping-Aufklärer bekannt gewordenen Hajo Seppelt, dass in Deutschland rund eine Milliarde Euro pro Saison in die Taschen von Amateurfußballern fließen. Bei etwa der Hälfte davon soll es sich um Schwarzgeld handeln. Was sagen die Funktionäre im Landkreis Augsburg dazu?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

