Wie lange bleibt Dinkelscherbens Weste sauber?

In den letzten beiden Heimspielen konnte der TSV Dinkelscherben zweimal in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielen. Im Spitzenspiel gegen den TSV Hollenbach war Schluss mit „Dinkelkusen“, wie man die Lila-Weißen angesichts der Spät-Treffer-Spezialisten von Bayer Leverkusen bezeichnen könnte. Dennoch war das 2:2 im Gipfeltreffen ein Volltreffer und man blieb weiter ungeschlagen. Am Freitagabend trifft der TSV in Wörnitzstein auf ein weiteres Spitzenteam. Der FC Horgau erwartet zum Landkreisderby den TSV Gersthofen, der TSV Meitingen hat es mit dem Augsburger Stadtteilverein TSV Haunstetten zu tun..

SV Wörnitzstein-Berg - TSV Dinkelscherben. Am Freitagabend macht sich der TSV Dinkelscherben auf den Weg nach Donauwörth. Dort trifft das Team von Michael Finkel und Stefan Kauer auf den SV Wörnitzstein-Berg, der zurzeit auf dem dritten Platz mit 19 Punkten steht. Dinkelscherben rangiert nach dem packenden 2:2 gegen den Tabellenführer Hollenbach auf dem fünften Platz mit 15 Punkten. Während die Lila-Weißen bereits 21 Treffer erzielt und 18 Gegentore kassiert haben, zählt der kommende Gegner zu den Minimalisten der Liga. Wörnitzstein hat erst zwölf Tore geschossen und acht kassiert, zudem hat kein Spieler mehr als zwei Tore auf dem Konto. Letzte Woche konnten sich die Elf von Spielertrainer Dominik Bobinger knapp mit 1:0 in Ziemetshausen durchsetzen – das war bereits der fünfte 1:0-Sieg in dieser Saison. Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel ist sich der Herausforderung bewusst: „Wörnitzstein gehört zu den Schwergewichten der Liga, und es wird alles andere als leicht, dort Punkte mitzunehmen.“ Die personelle Lage ist diesmal durchaus angespannt, da einige Spieler im Urlaub sind und andere mit Blessuren zu kämpfen haben. Erst im Abschlusstraining wird sich entscheiden, wer im Kader steht. Dennoch sind die Reischenauer fest entschlossen, ihre Ungeschlagen-Serie auch im zehnten Saisonspiel fortzusetzen. (ilia)

TSV Meitingen - TSV Haunstetten. Der TSV Meitingen will im zweiten Spiel unter der Leitung von Andreas Wessig auch im sechsten Spiel in Serie punkten. Am Samstagnachmittag empfangen die Schwarz-Weißen den Tabellennachbarn, den TSV Haunstetten. Mit einem Punkt mehr stehen die Haunstetter auf Platz sechs der Tabelle, die Meitinger belegen den siebten Platz. Torsten Vrazic spricht von einem Aufeinandertreffen der beiden „Wundertüten“ der Liga. Eine Prognose für die Partie stellt sich auch als schwierig dar, schließlich sind die beiden Mannschaften noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. „Haunstetten hat eine sehr junge Mannschaft, die dementsprechend noch Leistungsschwankungen hat. Wir wollen unseren Lauf fortführen“, sagt Vrazic. Nach dem verpatzten Saisonstart und dem darauffolgenden Trainerwechsel ist seine Mannschaft wieder auf Erfolgskurs: Elf der 13 bisher geholten Punkte hat der TSV in den letzten fünf Partien eingefahren. Alles spricht für ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten den Ausgang der Partie entscheiden werden. (fabs)

FC Horgau - TSV Gersthofen. Nach nur einem Punkt aus den letzten sechs Spielen, konnte der FC Horgau in Kellerduell mit dem VfR Neuburg wieder wichtige drei Punkte holen. Mit nun 8 Punkten aus 10 Spielen findet man sich in der Tabelle auf Platz 15 wieder. In der nun anstehenden Partie gegen den TSV Gersthofen, bekommt man es mit dem aktuellen Tabellenzweiten zu tun. „Die letzten drei Punkte haben uns sehr gutgetan. Vor allem für den Kopf und das Gemüt der Mannschaft“ sagt Horgaus Coach Manuel Schmid. Auch wenn das Spiel der beiden Kellerkinder kein Leckerbissen war und auch die Horgauer nicht zur Euphorie verleitet, zählt für grün-weiß dann doch das Ergebnis. „Das Hauptziel wurde erreicht und das war für uns enorm wichtig!“ Dass die zuletzt gezeigte Leistung nicht ausreichen wird, um gegen den TSV Gersthofen zu bestehen, ist in Horgau auch jedem klar. „Wir müssen mal gute zwei bis drei Schippen drauflegen, wenn wir die Punkte zuhause behalten wollen“, so Schmid.

Die Kleeblätter erwarten einen sehr guten Gegner, der allerdings durch die Rotsperre von Torjäger Fabian Bühler (15 Saisontreffer) geschwächt sein wird. „Ich habe noch nichts gehört, wie lange die Sperre ausfallen wird“, sagt Spielertrainer Michael Panknin: „Mit Robin Widmann, Admir Omerbegovic oder Aivin Emini haben wir mehrere Optionen.“ Wer letztendlich stürmt, darüber will er sich erst noch Gedanken machen, zumal einige Spieler an Erkältungen laborieren, dafür aber Kapitän Manuel Lippe wieder an Bord ist. „Qualität haben die Gersthofer genügend“, beschäftigt sich Manuel Schmid nicht weiter mit der Aufstellung des Gegners. Mit Fabian Tögel und Kevin Nagler fehlen den Kleeblättern ebenfalls zwei wichtige Säulen, auf deren Positionen wieder umgebaut werden muss. „Das wird keine Selbstläufer“, hat Michael Panknin die Seinen gewarnt, „Horgau ist eine sehr unangenehm zu spielende Mannschaft. Aber wir sind Tabellenzweiter und sollten gewinnen.“