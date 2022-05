Fußball

vor 48 Min.

Wo Bier- und Sektduschen drohen und Tränen fließen

Plus Die ersten Auf- und Absteiger in den unteren Amateurklassen stehen fest. Welche Vereine aus der Region in den nächsten Tagen hinzukommen könnten. TSV Leitershofen steht vor dem Dreifach-Triumph.

Von Oliver Reiser

Die ersten Bier- und Sektduschen hat es bereits gegeben. Und zwar beim VfR Jettingen gleich doppelt. Beim Klub aus dem benachbarten Landkreis Günzburg (Kreisliga West und Kreisklasse West I) stehen beide Fußball-Seniorenmannschaften bereits als Meister fest. Die SpVgg Riedlingen aus dem Donauwörther Stadtteil sicherten sich am vergangenen Wochenende den Titel in der Kreisklasse Nord II. Weitere Vorentscheidungen werden nun an diesem Wochenende erwartet. Dabei steht dem TSV Leitershofen ein Dreifach-Triumph ins Haus. Hier stehen sowohl die erste Mannschaft (Kreisklasse Nordwest) als auch die zweite (B-Klasse Nordwest) und die dritte Vertretung (B-Klasse West) vor dem Titelgewinn.

