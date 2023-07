Fußball

vor 50 Min.

Wurde der TSV Meitingen zu früh gelobt?

Plus Beim TSV Meitingen geht der Trend zur Jugend. Doch das birgt auch gewisse Gefahren, wenn ein Leitwolf fehlt.

Beim TSV Meitingen gibt es vor dem Saisonstart 2023/24 eine gravierende Veränderung. Torjäger Denis Buja, die langjährige Lebensversicherung der Lechtaler, musste nach einem Achillessehnenabriss seine Karriere beenden. Er sitzt jetzt nur noch zusammen mit Christoph Brückner auf der Trainerbank. Im traditionellen Kick-off-Check fühlen wir dem Nord-Bezirksligisten auf den Zahn.

Coach & Co.

Das Duo Denis Buja/Christoph Brückner – beide seit der E-Jugend für den TSV Meitingen am Ball – geht in seine zweite komplette Saison. Als Torwarttrainer fungiert Jürgen Kewitz, als Teammanager Jürgen Erhard und Stefanie Gebhard. Ganz nah an der Mannschaft sind nicht nur die Betreuer/innen Carina Gebhard, Jonas Kühner, Niklas Vaas, Nikolai Vrazic und Physiotherapeutin Verena Wagner, sondern auch Abteilungsleiter Torsten Vrazic. In seiner Funktion als Sportlicher Leiter hält er die Fäden in der Hand und ist sogar auf der Bank zu finden.

