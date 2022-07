Fußball

vor 32 Min.

Zaubertor entscheidet eine zähe Angelegenheit

Plus Beim 4:1-Sieg gegen den TSV Nördlingen II bleibt der Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Meitingen 75 Minuten lang so ziemlich alles schuldig.

Von Oliver Reiser

"La la la, Layla - schöner, junger, geiler", tönte es unmittelbar nach dem Schlusspfiff aus den Lautsprecherboxen. Mit 4:1 hatte der TSV Meitingen das erste Heimspiel der Saison 2022/23 gegen den TSV Nördlingen II gewonnen. Sechs Punkte und 10:2 Tore lautet die Bilanz nach den ersten beiden Spielen in der Fußball-Bezirksliga Nord. Die Lechtaler stehen souverän an der Tabellenspitze. Das sind die nackten Tatsachen - die Wahrheit auf dem Platz sah allerdings anders aus. Bis zur 85. Minute war es eine äußerst zähe Angelegenheit, die Meitinger Anhänger wären angesichts der schwachen Vorstellung ihres Teams mit einem 1:1 zufrieden gewesen. Erst ein Zaubertor von Michael Meir löste den Knoten. Nach einem weiten Freistoß von Mateo Duvnjak und einem Tohuwabohu im Nördlinger Strafraum nahm der Stürmer den Ball mit der Brust an, drehte sich wie ein Brummkreisel um seinen Gegenspieler, jonglierte den Ball noch einmal auf dem Fuß und jagte ihn dann zum 2:1 in die Maschen. Allein dieser Treffer entschädigte für viel Leerlauf im Vorlauf.

