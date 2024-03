Fußball

18:53 Uhr

Zwei Rote Karten trüben den Aystetter Sieg

Plus Beim mühevollen 2:1-Sieg des Tabellenfüherrs SV Cosmos Aystetten gegen den TSV Dinkelscherben sehen Torjäger Simonovic und Sportdirektor Mijailovic Rot.

Von Oliver Reiser

"Das war eine schwere Geburt." So fasste Stadionsprecher Thorsten Meynen die abgelaufenen 90 Minuten zwischen dem SV Cosmos Aystetten und dem TSV Dinkelscherben treffend zusammen. Mit Hängen und Würgen hatte der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Süd das Landkreisderby gegen die abstiegsbedrohten Gäste mit 2:1 gewonnen. Mit einer Einzelaktion entschied Dominik Isufi die Partie zu Gunsten der Unterzahl agierenden Heimelf.

In der 54. Minute hatte nämlich Stefan Simonovic die Rote Karte gesehen. Der Aystetter Torjäger (25 Saisontreffer) soll seinem Widersacher Simon Motzet einen Ellbogencheck verpasst haben. Darauf einigten sich anscheinend der Schiedsrichter und sein Assistent. Tatsächlich war Simonovic im Zweikampf gemeinsam mit dem Dinkelscherben Kapitän zu Boden und dann landete sein Fuß irgendwie in dessen Gesicht. Ob Tätlichkeit oder nicht, darüber wird das Sportgericht befinden müssen. Motzet jedenfalls trug eine Platzwunde an der Lippe davon, spielte aber mit einem Verband weiter. Die Aufregung hatte sich noch nicht gelegt, da trat erneut der Assistent auf den Plan. Auf sein Geheiß hin zeigte der Unparteiische Aystettens Sportdirektor Zlatko Mijailovic, der auf der Auswechselbank saß, ebenfalls die Rote Karte. "Ich habe überhaupt nichts gesagt", beteuerte dieser.

