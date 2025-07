Fußballer erspielen beim Stadtfest mehr als 1000 Euro für die Stille Hilfe Stadtbergen

Es war ein gelungener Fußballabend in Stadtbergen, der gleichzeitig ein großes Zeichen für den Zusammenhalt im Stadtgebiet sendete: Am Eröffnungstag des Stadtfestes 2025 traten die Fußballer der TSG Stadtbergen im Rahmen eines Benefizspiels gegen die Traditionsmannschaft des Bundesligisten FC Augsburg an. Das Ergebnis (9:1 für die Fußball-Größen von einst) war zweitrangig. Wichtig war, dass die Begegnung zu einem großen Sieg für bedürftige Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet Stadtbergen wurde.

Große Namen im FCA-Traditionsteam

Ungefähr 400 Gäste kamen an den Sportplatz in Stadtbergen, um sich das Duell anzusehen. Unter anderem spielten die ehemaligen Fußball-Profis Halil Altintop, Tobias Werner und Dominik Reinhardt für die FCA-Traditionsmannschaft. Mit ihrem Auftritt wollten sie nicht nur Werbung für den Spaß am Spiel machen, sondern zugleich etwas Gutes tun. Verabredet war, dass der Erlös aus den Eintrittsgeldern und einer Trikotverlosung vollständig dem Hilfsfonds Stille Hilfe Stadtbergen zugutekommen soll. Der setzt sich für die Förderung bedürftiger Kinder und Jugendlicher im Stadtgebiet ein.

Insgesamt wurden bei diesem Fußballspiel 1038 Euro erlöst. Bei einer Spendenübergabe im Rathaus Stadtbergen überreichten nun Anette Baer und Barbara Haussmann von der TSG Stadtbergen einen symbolischen Scheck an Ersten Bürgermeister Paulus Metz.

Im Namen der Stillen Hilfe bedankte sich Metz für die Spende. Er würdigte das Engagement und die großzügige Unterstützung der TSG Stadtbergen. (AZ)

