Auszeit für Eltern und Kinder beim inklusiven Familienwochenende des KJR

Am Faschingswochenende führte der Kreisjugendring (KJR) Augsburg-Land erneut sein inklusives Familienwochenende durch. Neun Familien aus dem Landkreis trafen sich auf dem Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle bei Zusmarshausen. Die Kinder, mit und ohne Beeinträchtigungen, waren zwischen drei und elf Jahren alt. Während die Eltern sich mit einem erfahrenen Team aus Pädagoginnen und systemischen Elternberaterinnen mit dem großen Thema Erziehung auseinandersetzen konnten, war für die Kinder ein abwechslungsreiches Programm geboten. Abgerundet wurde das Wochenende durch gemeinsame Aktionen wie eine Nachtwanderung und das Gestalten einer individuellen Familienkerze. Die Eltern nutzten die Zeit zum Erfahrungsaustausch. „Es war eine sehr bereichernde Auszeit“, berichtet Lisa Sauer, Pädagogin für Inklusion beim KJR und Organisatorin der Freizeit. „Das Interesse war immens“, was ihr den großen Bedarf nach einem solchen Angebot erneut deutlich machte, sagt sie. „Leider konnte nur ein kleiner Teil der angemeldeten Familien mitgenommen werden.“ Deshalb ist ein weiteres Angebot für den Herbst geplant. Interessierte Familien aus dem Landkreis können sich jetzt schon per E-Mail (l.sauer@kjr-al.de) bei Lisa Sauer melden. (AZ)

