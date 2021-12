Autofahrer drängt bei Kleinried einen 19-Jährigen von der Straße

Ein junger Mann ist bei Kleinried unterwegs, als ihm plötzlich ein anderes Auto entgegenkommt. Der Unbekannte ist zu weit in der Fahrbahnmitte unterwegs.

Von der Straße gedrängt hat ein unbekannter Autofahrer einen 19-Jährigen am Freitag auf der Ortsverbindungsstraße von Gabelbach nach Kleinried.

Der junge Mann aus Zusmarshausen fuhr dort gegen 19.15 Uhr, als ihm ein derzeit noch unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Dieses fuhr nach Auskunft des 19-Jährigen so weit mittig, dass der 19-Jährige nach rechts ausweichen musste. Dabei touchierte er laut Polizei ein Verkehrszeichen. Das andere Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle. Am Auto des jungen Mannes entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro. Der Fahrzeugführer selbst blieb unverletzt. (thia)