Zusmarshausen-Gabelbach

19:00 Uhr

Feuerwehreinsatz in Gabelbach: Wohnhaus brennt

Im Zusmarshauser Ortsteil Gabelbach steht ein Dachstuhl in Flammen. Das Feuer breitete sich auf den ersten Stock aus. Der Einsatz läuft.

In Gabelbach ist am Freitagabend ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Im Zusmarshauser Ortsteil Gabelbach, an der Durchfahrtstraße Im Unterdorf, brennt ein Wohngebäude. Das wurde der Polizei gegen 17.45 Uhr mitgeteilt. Das Feuer hat laut Polizei wohl im Dachstuhl begonnen und sich dann auf den ersten Stock ausgebreitet. Nach derzeitigem Stand gebe es keine Verletzten, alle Bewohner konnten das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr ist auch mit einer Drehleiter im Einsatz. Foto: Mario Obeser Im Moment laufen die Löscharbeiten durch die Feuerwehr, die Polizei unterstützt mit Drohnen auf der Suche nach Glutnestern. Es kann nach Polizeiangaben zu Verkehrsbehinderungen kommen, die betroffene Straße sei jedoch gut umfahrbar. (AZ)

