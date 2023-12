Frau wird bei Unfall mit Schneeräumer in Gabelbach schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Schneeräumfahrzeug wird das Auto einer Frau eingeklemmt. Die Fahrerin kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Eine Frau ist am Donnerstag bei einem Unfall mit einem Schneeräumfahrzeug in Gabelbach schwer verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie mit ihrem Wagen gegen 5.30 Uhr auf glatter Straße zu schnell in eine Rechtskurve gefahren war. Auf der Gegenfahrbahn stieß ihr Auto mit dem entgegenkommenden Schneeräumer zusammen. Das Auto der Frau wurde unter dem Schneeräumfahrzeug eingeklemmt. Die Fahrerin wurde ins Uniklinikum nach Augsburg gebracht. Der Fahrer des Schneeräumfahrzeuges wurde leicht verletzt. (AZ)