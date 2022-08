Tödlicher Unfall bei Gabelbach: Auto wird in der Luft zerrissen

Zwei Menschen sterben am Freitagabend nach einem schweren Autounfall. Den Rettungskräften bieten sich schreckliche Bilder.

Schreckliche Bilder boten sich den Rettungskräften am frühen Freitagabend zwischen Gabelbach und Gabelbachergreut. Dort war ein Auto von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Dabei wurde der Kleinwagen laut Polizei regelrecht zerrissen, zwei Menschen starben.

Der tödliche Unfall zwischen Gabelbach und Gabelbachergreut geschah gegen 18 Uhr

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei in Zusmarshausen gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße A 4 zwischen Gabelbach und Gabelbachergreut. Der 74-jährige Fahrer eines Einser-BMW kam in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort flog das Fahrzeug mehrere Meter durch die Luft und prallte gegen mehrere Bäume. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall regelrecht in Einzelteile zerrissen.

Anschließend blieb das Fahrzeug an einer kaum einsehbaren, steilen Böschung liegen. Sowohl der 74-jährige Fahrer als auch sein 63-jähriger Beifahrer überlebten den Unfall nicht, wie die Polizei Freitagnacht mitteilte.

Fahrzeug in Einzelteile zerrissen: Dackel überlebt

Lediglich ein Rauhaardackel, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, konnte durch die Kräfte der Feuerwehr gerettet und in die Tierklinik gebracht werden. Er wurde augenscheinlich nur leicht verletzt.

Aufmerksam auf den Unfall wurde der Rettungsdienst über das Notrufsystem E-Call, welches im BMW verbaut war. Daher konnte das Fahrzeug durch die Rettungskräfte auch schnell gefunden werden, so die Polizei. Dieses System alarmiert bei einem Unfall automatisch den Notruf an die Rettungsleitstellen. Seit rund drei Jahren muss es von Autoherstellern in Neuwagen eingebaut werden.

Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz

Trotz dieses modernen Hilfsmittels kam für die beiden Insassen jede Hilfe zu spät. Für deren Bergung musste das völlig demolierte Fahrzeug durch die Feuerwehren erst wieder auseinandergezogen werden. Die Kreisstraße A4 war für circa fünf Stunden komplett gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Im Einsatz waren neben der Polizei, zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, der Rettungshubschrauber und die Feuerwehren von Gabelbach, Gabelbachergreut und Zusmarshausen mit circa 50 Kräften.

Rund fünf Stunden lang war die Straße wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. Foto: Christoph Bruder

Wenige Stunden zuvor war es schon bei Wollbach zu einem folgenschweren Motorradunfall gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verletzte sich dabei eine junge Frau schwer.

Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Die 24-Jährige war am Freitag gegen 11.45 Uhr mit ihrem Motorrad von Zusmarshausen auf der Staatsstraße in Richtung Burgau unterwegs. Vor ihr fuhr eine 39-Jährige im Auto. Diese bog an der Einmündung nach Wollbach, Sechsbuchenstraße, nach rechts ab und verlangsamte deshalb ihre Geschwindigkeit. Die Motorradfahrerin erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr in das Heck des Autos. Dabei kam sie zu Fall, schlitterte mit dem Motorrad über die Gegenfahrbahn und kam an der gegenüberliegenden Leitplanke zum Liegen. Mit schweren Verletzungen an der rechten Körperseite kam sie ins Krankenhaus nach Augsburg. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 6500 Euro. (AZ/cf)