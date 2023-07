Holzbaupreis für das Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle

Die Bayerische Staatsregierung hat den Regionalen Holzbaupreis nach Gabelbach verliehen. Die Jury lobt unter anderem das Gesamtkonzept des Projekts.

Das neu gestaltete Jugendfreizeitgelände an der Rücklenmühle in Zusmarshausen-Gabelbach ist mit dem Regionalen Holzbaupreis der Staatsregierung gewürdigt worden. Die Auszeichnung wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert.

Das Gelände wurde nach aufwändigem Umbau im vergangenen Sommer feierlich eingeweiht und dient seither als naturnaher Veranstaltungsort für Kinder- und Jugendgruppen aus ganz Bayern. Landrat Martin Sailer freute sich über die Auszeichnung: "Es ist uns eine große Ehre, dass die Staatsregierung unseren wunderschönen neuen Zeltplatz mit dieser renommierten Auszeichnung würdigt. Für meine zuständigen Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich Hochbau sowie für die Planer von Lattke Architekten ist der Preis der Lohn für ihre großartige Arbeit."

Unterschiedliche Holzarten fachgerecht verwendet

In der Begründung der Preisverleihung heißt es, dass die Jury das Projekt als "vorbildlich hinsichtlich des Gesamtkonzepts" bewerte. außerdm wurde die intelligente Raumorganisation gelobt. Der Entwurf besteche durch eine weitgehende und fachgerechte Verwendung von unterschiedlichen Holzarten. Beispielsweise stammt die verbaute Esche aus dem Siebentischwald in Augsburg. Die Konstruktionslösungen würden von einem hohen Materialverständnis zeugen.

Staatsminister Christian Bernreiter (Zweiter von links) übergab den Preis an Architekt Frank Lattke, Projektleiterin Elena Herrmann und Nicole Schoppe (nicht im Bild), Kreisbaumeister Frank Schwindling und Architektin Elena März. Foto: Harry Schinlder

Die Neugestaltung des gut 8.800 Quadratmeter großen Areals war 2015 beschlossen worden. Mit einer Bausumme von insgesamt fünf Millionen Euro wurde die Wiederbelebung des Jugendfreizeitgeländes zu einem Großprojekt des Landkreises, hinter dem der gesamte Kreistag stand: "Alle Fraktionen waren sich schon in frühesten Planungsstadien einig, dass wenn wir das Projekt angehen, dass wir es mit Hand und Fuß machen", erinnert sich Landrat Sailer. Die nun verliehene Auszeichnung der Staatsregierung sei als Bestätigung zu verstehen, dass man diesem Anspruch gerecht geworden ist. "Unser Zeltplatz an der Rücklenmühle ist ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche Erinnerungen sammeln, die sie ein Leben lang behalten werden", ist Sailer überzeugt. (AZ)

