Musikalisch Hochkarätiges von Schütz, Händel und Bach

Unter dem Motto „Mit Bach durch das Kirchenjahr“ stand das 2. Konzert des Orgel-Fördervereins in der Martinskirche Gabelbach. Organist hatten es Rien Voskuilen und der Bassist Thomas Gropper. Sie führten ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit acht Liedern aus „Schemellis Gesangsbuch“ durch die vier Zeiten des Kirchenjahres. Zu vielen Liedern dieser Sammlung, die 1736 von Schemelli herausgegeben wurde, hat Bach die Generalbassbezifferung beigetragen. Thomas Gropper, Sänger, Dirigent, Leiter hochkarätiger Chöre und Hochschuldozent, brachte die Lieder mit warmem Bass zu Gehör. Organist Rien Voskuilen war im „Dauereinsatz“; er spielte auf beiden Orgeln, begleitete und eröffnete jeden Teil mit einem Choralvorspiel. Besonders „Komm, heiliger Geist“ glänzte durch barocke Lebendigkeit und strahlende Registrierung. War das Konzert mit zwei Liedern von Heinrich Schütz und Georg Friedrich Händel eröffnet worden, so schloss es mit der wunderbaren Arie „Bist du bei mir“ aus Anna Magdalena Bachs Notenbüchlein. Es gab herzlichen Applaus für die gelungene geistlich-musikalische Stunde. Das nächste Konzert dieser Reihe findet am Sonntag, 14. September, statt.

