Tödlicher Unfall bei Gabelbach: Retter suchten nach einem drittem Opfer

Plus Der Unfallort war schwer zugänglich, das Auto völlig zerstört. Und die Helfer befürchteten zunächst, dass sich noch ein weiterer Mensch im Wagen befunden hatte.

Bei dem schweren Verkehrsunfall, der Freitagnacht zwischen Gabelbach und Gabelbachergreut zwei Tote forderte, hatten die Retter zunächst noch ein drittes Todesopfer befürchtet. Mehrfach suchten sie den Hang ab, in dem die Überreste des Autos lagen, nachdem es aus bislang unbekannten Gründen von der Straße abgekommen war.