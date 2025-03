Vier Kinder von Schulbus angefahren

Im Zusmarshauser Ortsteil Gabelbach ist es bereits am vergangenen Donnerstag zu einem Unfall mit einem Schulbus gekommen. Wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte, wurden dabei vier Kinder verletzt. Die Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren waren kurz vor dem Unfall an der Haltestelle Gabelbach Kirche aus dem Bus ausgestiegen und liefen in Richtung der Einmündung Im Oberdorf/Kirchgasse. Der Bus fuhr im Anschluss in gleicher Richtung weiter und bog an der Einmündung Im Oberdorf/Kirchgasse ab, berichtet die Polizei. Das Heck des Busses schwenkte dabei aus und erfasste die Kinder. Diese stürzten dadurch zu Boden. Ein Kind zog sich dabei eine Knochenabsplitterung zu. Die weiteren erlitten Schürfwunden. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt. (kinp)

