Was ein 115 Kilo schwerer Nagel mit dem Leonhardiritt in Gabelbachergreut zu tun hat

Fesch in Tracht und hoch zu Ross: Helene Baur und Franziska Homeister nahmen mit ihren Belgischen Kaltblütern 2019 in Gabelbachergreut teil.

Plus Die Tradition lebt weiter: Am Sonntag, 22. Oktober, findet hier wieder eine Pferdesegnung mit Leonhardiritt statt.

Es geht um einen riesigen, 115 Kilogramm schweren Nagel. Das Drumm aus Eisen ist in diesem Jahr wieder mit dabei, wenn der Leonhardiritt am Sonntag, 22. Oktober, in Gabelbachergreut stattfindet. Der Nagel ist nicht nur schwer, sondern auch ziemlich alt und er ist untrennbar mit der Verehrung des Heiligen Leonhards verbunden. Die hat in Gabelbachergreut eine lange Tradition.

Der 6. November, der Namenstag des Kirchenpatrons, war seit jeher ein Festtag für die Gabelbachergreuter. Aus den umliegenden Dörfern kamen die Besucher herbei, um dem feierlichen Gottesdienst beizuwohnen und den Heiligen zu bitten, dass er ihr Vieh vor Krankheit und Seuchen bewahre. Auf der Hauptstraße stellten sich die Reiter mit ihren Pferden auf, erhielten vom Priester den Segen und ritten in Prozession dreimal um die Kirche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

