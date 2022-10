10.000 Euro Schaden nach Unfall in Gablingen

Eine 23-Jährige ist mit ihrem Wagen am Freitagmorgen mit dem Auto eines 33-jährigen Autofahrers in Gablingen-Siedlung zusammengestoßen.

Ein Schaden von etwa 10.000 Euro ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in Gablingen-Siedlung entstanden. Laut Polizei fuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Auto gegen 4.50 Uhr aus der Hochlandstraße kommend nach links in die Bahnhofstraße. Dabei nahm sie einem 33-jährigen Autofahrer, der von links kam, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. (AZ)