16-Jähriger in Gablingen überfallen: Polizei sucht Zeugen

Ein 16-Jähriger ist am Wochenende in Gablingen von drei Männern zusammengeschlagen und beraubt worden. Da das Opfer einen der Täter namentlich kannte, konnten die Schläger im Alter von 19 und 20 Jahren schnell ermittelt werden. Die Polizei sucht nun jedoch nach weiteren Zeugen des Überfalls, der am Samstag, 12. März, gegen 2 Uhr am Bahnhof passierte.

Kripo sucht nach weiteren Zeugen des Überfalls in Gablingen

Die drei Heranwachsenden hatten den 16-Jährigen geschlagen und ihm sein Mobiltelefon und die Jacke gestohlen. Zunächst leugneten die drei Tatverdächtigen den Vorfall, allerdings konnten bei einer Durchsuchung die entwendeten Gegenstände aufgefunden werden. Das Trio wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Kripo Augsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun nach weiteren Zeugen.

Wichtig wären dabei vor allem die Aussagen zweier Männer, die auf die Tat aufmerksam wurden, nachdem sie die Unterführung hochgelaufen waren. Beide forderten nach Auskunft des 16-Jährigen die Täter dazu auf, von ihrem Opfer abzulassen. Einer der Männer soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, der andere hatte eine Glatze und war zwischen 30 und 35 Jahre alt. Die für die Kripo Augsburg wichtigen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (thia)