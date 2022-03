16-Jähriger wird am Gablinger Bahnhof überfallen und ausgeraubt

Ein 16-Jähriger ist am Bahnhof Gablingen von drei jungen Männern attackiert worden. Doch er kannte einen von ihnen namentlich.

In Gablingen ist am Samstag ein 16-Jähriger am Bahnhof überfallen und ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Tat gegen 2 Uhr nachts abgespielt. Eine Zeugin rief die Polizei, die daraufhin mit mehreren Streifen zum Tatort fuhr.

Der 16-Jährige war von drei jungen Männern geschlagen worden. Außerdem hat das Trio dem Jugendlichen seine Jacke sowie sein Mobiltelefon entwendet, so die Polizei. Das Opfer kannte einen der Täter namentlich. Die Polizei fuhr zu dessen Wohnadresse, an der mehrere Personen angetroffen werden konnten.

Drei Tatverdächtige leugneten den Vorfall in Gablingen zunächst

Zunächst leugneten die drei Tatverdächtigen den Vorfall, allerdings konnten bei einer Durchsuchung das Handy und die Jacke des 16-Jährigen gefunden werden. Die drei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden vorläufig festgenommen und nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 16-Jährige wurde zur Behandlung seiner Gesichtsverletzungen mit dem Rettungswagen ins Uniklinikum gebracht. (kar)

