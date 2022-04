75. Geburtstag: Gablinger Bayern-Fans feiern Ehrenpräsidenten Rudi Tausend

Seine Kollegen vom Bayern-Fanclub lassen Rudi Tausend zum 75. Geburtstag hochleben. Doch das war nicht sein einziger Grund zum Feiern.

Der Ehrenpräsident des Gablinger Fanclubs hatte gleich doppelt Grund zum Feiern. Wie bestellt, war sein zweites Wohnzimmer, die Allianz Arena, seit zwei Jahren mal wieder ausverkauft. Zum Heimspiel gegen den FCA hatten die "Glammhogga" knapp 70 Karten. Ganz viele Rote Freunde und Begleiter der letzten knapp 20 Jahre wollten an diesem Ehrentag mit dabei sein und den "Bayern Rudi" hochleben lassen. Im Spalier stehend begrüßten schon zum Weißwurstfrühstück knapp 50 Rote ihren Jubilar mit roten Bengalos und Bayernfahnen.

Seit über 50 Jahren hat der FCB Rudi Tausends Herz gestohlen und die Südkurve war schon immer seine zweite Heimat. Bekannt im Landkreis wie ein bunter Hund lebt Rudi mit seiner Frau in Gablingen. Selten trägt er nichts von seinem Lieblingsverein am Körper. Sein ständiger Begleiter bei den Spielen ist seine legendäre Kuhglocke. Auch an seinem Wohnhaus ist klar zu erkennen, dass hier ein Roter wohnt.

Wöchentliche Besuche auf der Kinderkrebsstation

Schon 19 Jahre hat es sich der Fanclub zur Herzensangelegenheit gemacht, Kinder an der Krebsstation am Uniklinikum Augsburg persönlich zu betreuen. Damals war Rudi noch selbst Vorsitzender des Fanclubs. Der Fanclub gibt nicht einfach nur das gesammelte Geld irgendwo ab, sondern Rudi Tausend betreut diese Kinder und Familien selbst. Bepackt mit gefüllten Sporttaschen besucht er wöchentlich "seine" Kinder. Auch die Eltern und Geschwister kommen natürlich nicht zu kurz. Ob beim Eltern Kaffee oder auf der Station, der Ehrenpräsident hat immer ein offenes Ohr.

Auch die schweren Gänge zu Beerdigungen tritt Rudi mit seiner Frau Annelies an. Da sich nach kurzer Zeit mit den Familien sehr enge Freundschaften bilden, gehören auch solche schweren Augenblicke mit dazu. Allerdings hat Corona dieses Engagement sehr erschwert. Die Überraschung an Heiligabend war nicht mehr möglich, die Familienausflüge und der jährliche Ausflug in die Allianz Arena mit den Kindern mussten abgesagt werden.

Gablinger Fans verschickten Weihnachtsgeschenke

Aber der Fanclub resignierte nicht. Die Weihnachtspakete und Briefe an die Kinder wurden verpackt und per Post verschickt. "Die meisten unserer langjährigen Sponsoren haben uns statt Tombolapaketen einfach mit Geldspenden unterstützt", sagt Fanclub-Präsident Manuel Tausend. Nur durch diese Unterstützung konnte auch in dieser Zeit vielen Kindern eine Freude gemacht werden.

Dementsprechend viele Briefe und Videobotschaften von Fanclubmitgliedern, Freunden, den Pflegern auf Station und Kindern haben dem Ehrenpräsidenten an seinem Ehrentag eine große Freude bereitet. (AZ, lig)